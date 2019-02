Stiri pe aceeasi tema

- Continua scandalul privind calitatea apei din București. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a solicitat de urgența o ancheta privind modul in care Apa Nova a comunicat cetațenilor privind calitatea apei. Totul dupa ce Apa Nova a anunțat ca apa nu are nicio problema, insa analizele DSP au aratat…

- Scandalul apei potabile din București ia o amploare nebanuita și se ajunge la decizii drastice din partea Guvernului. Un document intrat in posesia STIRIPESURSE.RO arata ca Apa Nova avea un protocol cu Ministerul Sanatații.Citește și: Moment HALUCINANT in PSD: cum pedepsește Liviu Dragnea…

- Serviciul Roman de Informatii a fost sesizat in legatura cu scandalul legat de calitatea apei potabile din Bucuresti! In timp ce Apa Nova asigura ca nu sunt probleme, dar da vina pe Apele Romane, Ministrul Sanatatii indeamna in continuare la prudenta cand vine vorba de

- Scandalul apei potabile din Capitala ia amploare. Gabriela Firea, primarul general al municipiului Bucuresti, a luat decizia de a transmite o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, Serviciului Roman de Informatii si Consiliului Superior pentru Aparare a Tarii.

- Ancheta declansata in cazul laptelui cu larve descoperit la o scoala din Rodna, judetul Bistrita-Nasaud, se desfasoara cu dificultate, dupa ce institutia de invatamant nu ar fi respectat procedurile sanitar-veterinare si nu a anuntat autoritatile, ci a returnat baxul infestat producatorului.

- UPDATE 00.10. Mihai Savin, directorul adjunct al Apa Nova, a anuntat la Digi24 ca nu e niciun risc si ca apa e potabila. „Nu am fost informati vizavi de poluarea cu amoniu. Avem monitorizare din 2 in 2 ore, daca ar fi fost vreun pericol, statia de tratare Rosu s-ar fi oprit automat, nu ar fi permis…

- Apa Nova, furnizonul apei potabile in Bucuresti, face o serie de precizari, dupa ce apa de la robinetele din Capitala a inceput sa miroasa a clor mult mai puternic decat de obicei."Ca urmare a topirii bruște a depunerilor de gheața și zapada, cu efect de spalare a suprafețelor atinse, s-a…

- Scandalul continua intre Bianca Rus și Antonio, cel care i-a fost soț pentru nici doua luni. Apropiații brunetei scot la iveala manunte uimitoare din relația celor doi și susțin ca barbatul a fost doar un intreținut. „Ce sa-i mai dea Bianca lui Antonio la partaj, cand baiatul asta a fost un an de zile…