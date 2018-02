Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a atras atenția, luni seara la Antena 3, ca legea vaccinarii trebuie sa fie o prioritate in prezent, susținand ca incurajeaza necesitatea unei campanii pro-vaccinare, avand in vedere ca lunar 20.000 de parinți refuza lunar sa-și imunizeze copiii.

- "Pot sa va spun ca Ministerul Sanatatii a initiat o campanie de vaccinare antirujeolica si in fiecare luna 20.000 de parinti refuza sa isi vaccineze copiii. Am intrebat siderata: in fiecare luna sau intr-un interval de timp? Mi s-a spus: in fiecare luna. Cred ca in acest moment Legea vaccinarii trebuie…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni seara la Antena 3, ca a ramas fara cuvinte dupa ce a vazut imaginile cu condițiile inumane in care sunt cazați pacienții Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, dar a precizat ca nu are de gand sa taie capete.

- In primul sau interviu televizat, in direct la Antena 3, noul Ministru al Sanatații, Sorina Pintea a facut o radiografie amara sistemului de sanatate din Romania. Sorina Pintea e dezamagita de ce a gasit in minister și in controalele din...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a reacționat pentru Stirile B1TV, dupa aparitia in spatiul public a unor noi cazuri halucinante din spitalele din Romania, precum cel de la Timisoara in care au aparut imagini cu saloanele aratand mizerabil, si cel de la Barlad unde pacientii sunt inghesuiti cate…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea vine cu noi argumente și noi detalii in scandalul declanșat impotriva Serviciului de Protecție și Paza. Dragnea afirma raspicat ca nu intenționeaza sa mute serviciul de sub aripa președintelui Romania, dar ca Iohannis este el insuși in pericol, fiind o problema de securitate...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi seara, la Cluj, ca nu poate oferi un termen pâna la care vor fi construite spitalele regionale, inclusiv cel de la Cluj, pentru care exista finanțare europeana. ”S-au facut niste studii de fezabilitate…

- Ministrul Sanatatii spune, intr-un mesaj transmis de Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului, ca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate trebuie imbunatatit, dupa o consultare prealabila cu actorii implicati in aceasta zona.Ea afirma ca preventia…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a vorbit, în exclusivitate, la Realitatea Tv, despre cazul copilului de 9 ani din Oradea, care a fost dat afara din spital, desi se afla în stare foarte grava.

- In cursul zilei de vineri, va ajunge la Bucuresti, la Spitalul Bagdasar-Arseni, cu un elicopter SMURD, baietelul de 9 ani din Oradea pe care medicii l-au externat desi se afla in coma. Potrivit informatiilor aparute in spatiul public, parintii baiatului i-au acuzat pe reprezentantii Spitalului…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, sustine ca realizarea celor 3 spitale regionale de urgenta, de la Iasi, Craiova si Cluj-Napoca reprezinta prioritatea sa, mentionand, joi, ca acestea inregistreaza intarzieri deoarece s-a inceput cu proiecte fantasmagorice si studii de fezabilitate nerealiste.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca Programul National de Oncologie este unul "generos", dar care totusi nu acopera nevoile pacientului. "Oncologia este una dintre patologiile foarte sensibile, avand in vedere adresabilitatea mare si, din pacate, cresterea exponentiala a numarului…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi, pentru Agerpres, ca institutia pe care o conduce este o structura inflexibila, care trebuie reformata din temelii si ca aceasta este una dintre cele mai grave probleme ale domeniului sanitar. "Sunt de trei zile la Ministrul Sanatatii, deci nu pot…

- In presa a fost relatat cazul unui copil de 9 ani, victima a unui accident, care a fost dat afara din spitalul din Oradea, desi se afla in stare foarte grava, iar familia a fost pusa sa plateasca spitalizarea. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca nu se pune problema platii spitalizarii,…

- Un copil de 9 ani a fost accidentat, in septembrie anul trecut, de o masina in timp ce se intorcea acasa de la scoala. Baiatul a traversat strada printr-un loc nepermis si o masina l-a lovit in plin. A suferit un traumatism cranio-cerebral sever, a fost operat la Spitalul Județean și a stat aproape…

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, miercuri, la Bruxelles, renuntarea de catre membrii Guvernului la Serviciul de Protectie si Paza (SPP). Șeful statului a precizat ca i se pare o non-problema și ca nu l-a preocupat acest aspect. „Nu m-a preocupat, mi se pare o non-problema”, a declarat Iohannis,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului de Protectie si Paza ca renunta la protectie, gest pe care il fac toti ministrii. Ea a tinut sa precizeze ca nu are o problema cu ofiterii SPP sau cu institutia. „Precizez ca am transmis…

- Noul ministrul al Sanatații, Sorina Pintea, este sigura ca iși va duce mandatul la bun sfarșit pentru ca a lucrat la programul de guvernare, iar acolo sunt foarte multe chestiuni in care crede și, totodata, are susținere politica. ”Va dura acest mandat pentru ca eu am lucrat la programul de guvernare.…

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda vasiliu a lansat un nou atac la adresa sistemului de sanatate din Romania. De data aceasta, vedeta și-a varsat of-ul vizavi de neputința de a gasi medicamente necesare copiilor bolnavi de cancer, nici macar in farmacii. Magda Vasiliu a trecut prin momente dureroase…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca, pana in acest moment nu a renuntat la protectia Serviciului de Paza si Protectie (SPP), dar ca, in continuare, va proceda in acord cu ceea ce se va decide.

- Producatorii auto germani spera ca o retea de statii de incarcare, dezvoltata alaturi de Ford, sa devina universal valabila pentru soferii care cumpara masini „verzi”, scrie Business Insider.

- Sistemul de sanatate s-a confruntat in anul 2017 cu o epidemie de rujeola, cu lipsa vaccinurilor, dar si a unor medicamente. Potrivit unei centralizari a INSP, numarul deceselor cauzate de rujeola a ajuns pe 29 decembrie 2017 la 37, numarul cazurilor de rujeola raportate fiind de 10.279. Producatorii…

- Descoperirile de noi locuri in care se poate fora dupa petrol au atins un minim de neimaginat, care nu a mai fost atins inca din 1940, potrivit Rystad Energy, companie de consultant in petrol si gaze. Aceasta statistica este cu atat mai ingrijoratoare in contextul in care urmatorii reprezinta…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC a anuntat organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Furnizarea unui sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constantaldquo;,…

- Din fericire, evenimentul rutier care s-a produs miercuri, 20 decembrie, in jurul orei 9.00, pe pasaj, pe sensul de mers inspre Micalaca, nu s-a soldat cu victime. Stalpii au sarit ca popicele in fața autoturismului Ford pierdut de sub control din motive inca necunoscute și, astfel, pe zeci de metri…

- Octavia Geamanu, prezentatoarea știrilor de la Antena 1, a trecut printr-o perioada dificila pentru orice femeie, dupa ce i-a aparut la nivelul feței o iritație persistenta. Cu toate ca inițial a crezut ca este ceva trecator, știrista a luptat cu problema dermatologica doua luni, timp in care a mers…

- Europarlamentarul roman Monica Macovei i-a transmis o scrisoare comisarului european pentru Sanatate Vytenis Andriukaitis, cerandu-i sa intervina rapid pentru solutionarea crizei de imunoglobuline cu care se confrunta sute de bolnavi din Romania. Macovei ii explica oficialului UE ca este vorba de o…

- Vicepresedintele PNL pe domeniul Sanatate, Munca, Familie și Protecție sociala, Cristian Busoi, lanseaza un atac dur la adresa PSD in contextul crizei imunoglobulinei. "Criza imunoglobulinei, urmarea ideii tampite și criminale a PSD sa forțeze prețul medicamentelor sub prețul pieței. Ce face PSD…

- Pe numele ministrului Sanatații, Florian Bodog, a fost depusa o plangere penala de catre Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) din cauza modului defectuos in care acesta a gesionat criza imunoglobulinei care a dus la decesul unei persoane.

- Intalnire de urgența la Palatul Victoria in scandalul imunoglobulinei. Premierul Mihai Tudose l-a convocat marți pe ministrul Sanatații, Florian Bodog, intr-o ședința la Guvern pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania.La intalnirea de la Palatul…

- Printr-o postare publicata pe reteaua de socializare Facebook, ministrul Sanatatii Florian Bodog asigura ca, desi nu se ingrijeste sa fie popular pe retelele de socializare, ia toate masurile necesare pentru asigurarea medicamentelor pe piata. Inclusiv a imunoglobulinei, despre care informeaza…

- Acest anunț survine dupa un an plin de incercari pentru statele UE, in care peste 200 de oameni au murit in catastrofe naturale. La sfarșitul lui octombrie, in Portugalia — scena unor incendii devastatoare pe parcursul verii și al toamnei—, președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, s-a…

- Comisia Europeana a propus ca Uniunea Europeana sa se doteze cu resurse operaționale proprii pentru a putea interveni direct in cazul producerii de catastrofe naturale intr-un stat membru, transmite AFP, scrie agerpres.ro.

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a avut joi o noua intalnire cu producatorii de imunoglobulina, care l-au asigurat ca la sfarsitul saptamanii viitoare pe piata vor intra 900 de flacoane de imunoglobulina utilizata la tratarea imunodeficientelor primare, fiind in derulare negocieri pentru un nou…