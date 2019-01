Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea considera ca in acest moment centrele de permanența din județul Timiș nu și-au dovedit eficiența, deoarece numarul pacienților care ajung la Urgențe este in continuare in creștere. Va reamintim ca in județul Timiș funcționeaza 48 de centre de permanența. Acestea, in teorie,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, sustine ca a cerut Comisiei Europene suplimentarea fondurilor pentru constructia spitalelor regionale, dar ca i s-a transmis ca acest lucru este posibil doar in cadrul exercitiului financiar urmator, adica in perioada 2021-2027, scrie News.ro.Sorin Pintea…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti, la Iasi, ca joi va fi promovata hotararea de Guvern privind majorarea sumei care va fi alocata medicamentelor, astfel incat taxa de clawback sa scada, scrie Agerpres."In mod normal, anual ministerul Sanatatii trebuie sa faca corectii de…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2018 TIMISOARA: Potrivit Ministerului Sanatatii, 8.419 tineri medici s-au inscris la concursul de intrare in Rezidentiat, examen care are loc duminica. REZULTATE REZIDENTIAT 2018 TIMISOARA Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca in acest an a crescut…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2018 CLUJ: Anul acesta, la solicitarea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat majorarea cifrei de scolarizare de la 4.000 la 5.415. Ministrul Sanatatii a mai spus ca in 2018 se inregistreaza cel mai mare numar din ultimii ani de absolventi ai universitatilor de…

- REZIDENTIAT 2018: Aproape 8.500 de absolventi de Medicina vor sustine, duminica, concursul de intrare in rezidentiat, in sase centre universitare, potrivit Ministerului Sanatatii. Tinerii medici s-au inscris pentru domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. Ocuparea locurilor/posturilor…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, anunta, marti, ca a decis incheierea de protocoale cu centrele de mari arsi din Europa si ca se va intalni saptamana aceasta cu semnatarii scrisorii trimise de grupul de supravietuitori ai tragediei de la Colectiv.

- Patru centre pentru pacientii mari arsi - doua la Bucuresti, unul la Timisoara si unul la Targu Mures - ar urma sa fie construite in Romania dupa anul 2020, afirma Sorina Pintea. Ministrul Sanatatii a adaugat ca acesta este "un termen realist". Sorina Pintea mai spune ca aceste centre ar fi trebuit…