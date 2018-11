Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, in contextul in care marți se implinesc 3 ani de la Colectiv, ca in Romania exista acum 11 paturi pentru marii arși, iar in cazul unei tragedii precum cea din clubul bucureștean, autoritațile ar apela la ajutor ...

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat in aceasta dimineața ca urmeaza sa trimita o echipa de control la sediul Ambulanței Dolj pentru a stabili daca medicii de aici au facut tot ce era posibil in cazul fotbalistului Ilie Balaci. Se ...

- Nereguli grave la Spitalul Universitar constatate chiar de Corpul de Control al Ministerului Sanatatii. Sorina Pintea a prezentat o parte dintre acestea si a anuntat ca va trimite documentul direct la Parchet, fiindca are suspiciuni de fapte penale.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri ca pana la finalul saptamanii situatia privind plata restantelor din centrele de permanenta va fi rezolvata, intrucat au fost alocate sume in acest sens, informeaza AGERPRES . “In luna iunie s-a facut o deblocare a fondului de rezerva pentru plata…

- In sase luni se vor crea premisele pentru autorizarea unor noi medicamente pe piata romaneasca, a afirmat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, informeaza AGERPRES . “Eu spun ca in sase luni de zile. Dar pana atunci nu inseamna ca ne uitam pacientii, nu inseamna ca nu incercam sa grabim procesele de autorizare.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca institutia pe care o conduce intentioneaza sa depuna plângere penala împotriva celor care au promovat si distribuit informatii potrivit carora vaccinurile ar fi ineficiente si riscante.

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, senatorii Șerban Nicolae și Gabriel Leș, dar si personalitati locale si judetene au participat sambata, 18 august, la Negresti-Oas, in prima zi a manifestarilor dedicate Zilelor Orasului. „Le mulțumesc…

- Directorul economic al Spitalului Universitar și-a dat demisia, miercuri, in semn de protest fața de managerul spitalului, relateaza Digi24. Demisia vine dupa ce Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a solicitat vineri DSP si Corpului de control al Ministerului Sanatații sa realizeze un control la Spitalul…