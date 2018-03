Ministrul Sănătăţii, anunţ important privind LEGEA SALARIZĂRII UNICE. Vezi cu cât vor creşte salariile angajaţilor din sistem "Legea salarizarii unice prevede o crestere a salariului de incadrare care poate ajunge pana la 170%, dar si o limitare a sporurilor acordate angajatilor din sistem la 30% la nivel de ordonator principal de credite, care trebuie respectat. Este pentru prima oara cand salariile de incadrare cresc la acest nivel in Sanatate. Prin elaborarea grilei de sporuri si a modului de aplicare a acestora aducem un echilibru intre veniturile obtinute de salariatii spitalelor din subordinea MS si a celor care sunt in subordinea autoritatilor publice locale, dar si intre categoriile de salariati. Eu ii reprezint… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat, joi, ca legea salarizarii unice prevede pentru angajatii din sistemul de sanatate o crestere a salariului de incadrare care poate ajunge pana la 170%, cat si o plafonare a sporurilor la 30%.

- „Trebuie sa respectam legea. Asta trebuie sa inteleaga toata lumea. Fiecare are dreptul sa faca ceea ce doreste. Noi am facut niste propuneri, spunem noi pertinente astfel incat sa avem grija de fiecare angajat din sistemul sanitar incepand cu medicii carora le-a crescut salariul de incadrare si…

- Federatia “Sanitas” picheteaza Ministerul Finantelor, marti, de la ora 11:00. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de plafonarea sporurilor la 30% care ar crea sporuri inechitabile in randul personalului din sistemul de sanatate. La protestul de azi vor fi prezenti si memebrii ai Sindicatului Sanitas Arges…

- Institutul National de Sanatate Publica a confirmat alte doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un copil de 3 ani si o femeie in varsta de 40 de ani. Numarul deceselor a ajuns la 104, potrivit Mediafax. Potrivit INSP, una dintre victime este o fetita de trei ani din judetul Botosani,…

- Ministrul Sanatatii transeaza scandalul iscat intre minister si sindicate si vine cu un semnal dur. Sorina Pintea, a declarat, joi, la o noua intalnire cu federatia "Solidaritatea Sanitara”, care ameninta cu greva generala, ca "marul discordiei” este regulamentul sporurilor, ea spunand ca nu poate…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca medicii sectiei de Terapie Intensiva a spitalului Universitar din Bucuresti refuza sa mai intre in sala de operatii din cauza regulamentului de sporuri, precizand ca vineri va avea o discutie cu acestia, pentru clarificarea situatiei. …

- Un medic începator de peste Prut, primește de trei ori mai mult decât un doctor experimentați din Republica Moldova. Salariile medicilor și asistenților din România au crescut foarte mult, chiar și de trei ori, începând cu astazi. Acestea vor ajunge la nivelul…

- Mentinerea sporurilor in sectorul Sanatatii la nivelul existent la inceputul anului nu este posibila, intrucat exista un plafon, cel de 30%, mentionat in Legea salarizarii unitare, care trebuie respectat, a declarat, joi, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, dupa discutiile cu reprezentantii Federatiei…

- Mentinerea sporurilor in sectorul sanatatii la nivelul existent la inceputul anului nu este posibila, intrucat exista un plafon, cel de 30%, mentionat in Legea salarizarii unitare, care trebuie respectat, a declarat, joi, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, dupa discutiile cu reprezentantii Federatiei…

- Problema imunoglobulinei este rezolvata, iar tratamentul va ajunge la pacienti cat de curand, in mai putin de o luna, a declarat, joi, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, dupa intalnirea cu Federatia ”Solidaritatea Sanitara” din Romania, informeaza Agerpres. Seful de la Sanatate ...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, la o noua intalnire cu federatia “Solidaritatea Sanitara”, care ameninta cu greva generala, ca “marul discordiei” este regulamentul sporurilor, ea spunand ca nu poate fi negociata legislatia, ci doar aplicarea ei. Citeste mai mult: adev.ro/p5mo37

- Ministrul Sanatatii, despre sporurile din sistem: Plafonul de 30% din legea salarizarii trebuie respectat Ministrul Sanatii, Sorina Pintea, a declarat, dupa negocierilor de joi cu sindicatul Federatia "Solidaritatea Sanitara", ca sumele aferente sporurilor in sanatate nu pot ramane ca la inceputul anului,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, la o noua intalnire cu federatia “Solidaritatea Sanitara”, care ameninta cu greva generala, ca “marul discordiei” este regulamentul sporurilor, ea spunand ca nu poate fi negociata legislatia, ci doar aplicarea ei, transmite News.ro . “Marul discordiei…

- Ministrul Sanatii, Sorina Pintea, a declarat, dupa negocierilor de joi cu sindicatul Federatia "Solidaritatea Sanitara", ca sumele aferente sporurilor in sanatate nu pot ramane ca la inceputul anului, deoarece in Legea salarizarii este stabilit un plafon de 30% pentru acestea.

- "Avem deja o comanda ferma, avem contractul deja semnat, avem banii pregatiti, bani de la Unifarm. Din fondul de rezerva abia saptamana viitoare se vor debloca pentru completare. Problema va fi rezolvata cat de curand", a declarat joi ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Ea a anuntat luni ca…

- Parlamentarii nu renunta prea usor la pensiile speciale, fie ca sunt de la PSD, UDMR, PNL sau PMP. Un grup de alesi ai acestor formatiuni a depus un nou proiect de lege, dar liberalii si-au retras ulterior semnaturile. Singura formatiune politica ce nu a intrat in hora este USR. "Incepand…

- Liderii Sanitas au anuntat, luni, ca incep procedurile de declansare a conflictului colectiv de munca si ca primele actiuni de protest vor fi in 20, 22, 27 si 29 martie, cand vor fi pichetate sediile ministerelor Sanatatii, Muncii si Finantelor. Reprezentantii confederatiei sindicale au anuntat…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca este nevoie de reforma in domeniu si a spus ca a primit un mesaj de sustinere in acest sens din partea reprezentantilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza AGERPRES . “Avem nevoie de reforma in sanatate.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca sporurile in sanatate nu pot fi mai mari de 30% din nivelul salariilor, asa cum cer sindicalistii de la Sanitas. Potrivit ministrului, veniturile personalului din sanatate au crescut de la 1 martie.…

- Sindicalistii din Sanatate anunta proteste si ameninta cu greva generala Consiliul National al Federatiei Sanitas a decis, luni, ca sindicalisitii din sanatate sa organizeze pichete in Bucuresti, precum si un miting cu 20.000 de persoane pe 25 aprilie. Dupa aceasta data, sindicalistii au in vedere o…

- Sindicalistii din sanatate spun ca pe fondul noii modalitati de impozitare a salariilor si a plafonarii sporurilor la maximul 30% din salariu, salariile din sistem nu cresc la nivelul anuntat de minister. Salariile medicilor si asistentilor vor creste in luna martie cu procente cuprinse intre 70% si…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a anuntat miercuri ca alte patru persoane au murit din cauza gripei: un barbat in varsta de 63 de ani din judetul Mures, confirmat cu virus gripal tip A, un barbat in varsta de 59 de ani, din judetul Bihor, confirmat cu virus gripal…

- Austria este prima tara care raspunde apelului Romaniei in ceea ce priveste imunoglobulina, in urma declansarii Mecanismului de Protectie Civila european. "Aseara am luat decizia de a declansa Mecanismul de Protectie Civila pentru imunoglobulina. Asta inseamna ca, in acest moment, in tara nu mai dispunem…

- Situație de criza in sanatate. Ministerul Sanatații a activat Mecanismul European de Protecție Civila privind o alerta europeana pentru Romania, din cauza crizei de imunoglobulina. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, susține ca prin acest mecanism Romania va primi imunoglobulina din partea statelor…

- 'Profesorii si medicii au primit astazi o veste buna, pentru ca, am afirmat in repetate randuri, Legea salarizarii unitare urmareste cateva domenii de interes strategic, cu referire la educatie si sanatate. Deci atat medicii, cat si profesorii, doua categorii profesionale foarte importante, de care…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca, pentru prima data, vor fi introduse in regulament sporuri pentru numarul de ore petrecute in sala de operatii, pentru neurochirurgie sau cardiologie interventionala, precizand ca salariile vor fi la nivelul grilei din anul 2022.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca, pentru prima data, vor fi introduse in regulament sporuri pentru numarul de ore petrecute in sala de operatii, pentru neurochirurgie sau cardiologie interventionala, precizand ca salariile vor fi la nivelul grilei din anul 2022. "Sumele…

- SALARII MEDICI 2018. Cresteri ale salariilor de baza pentru personalul din sanatate si invatamant intra in vigoare incepand de joi, 1 martie. Un medic primar, care acum castiga 6.010 lei brut, va avea un salariu de baza de 13.338 de lei, iar un medic specialist, care acum are 4.675 de lei, va primi…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022, afirmand ca un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de 4.000 de lei cat primeste in prezent. "Este vorba…

- Sorina Pintea a fost intrebata, joi, la Palatul Parlamentului, unde a participat la Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, despre situatia biochimistilor, care au reclamat ca nu au beneficiat de cresteri salariale, fiind o diferenta de salarizare intre ei si medicii biologi. "Vizavi…

- Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 47. Ministerul Sanatatii NU declara epidemie Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca nu va fi declarata epidemie de gripa, ea aratand ca numarul deceselor, desi mare, nu a depasit nivelul pe care specialistii l-au prognozat. Întrebata…

- Ministrul Sanatații, in control la Spitalul de Arși. Angajații nu și-au primit salariile și au contribuțiile neplatite de cateva luni. De asemenea, unitatea are mari dificultați din cauza lipsei de materiale. Vineri dimineața, Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a anunțat public ca va efectua personal…

- Valentin Craciun, sindicalist la Confederația Meridian din Constanța, a suferit un stop cardiorespirator in timpul intalnirii sindicatelor din Sanatate cu ministrul Sorina Pintea. El e cunoscut ...

- "Cei care se asteptau sa le scada salariile au primit fluturasi si au vazut ca nu le scad si nu mai au de ce sa fie nemultumiti. Iar cei care au primit fluturasii si au vazut ca le scad probabil ca nu or sa va trimita niciodata fluturasii pentru ca sumele sunt foarte mari si atunci ati vedea de unde…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca salariile personalului medical vor inregistra cresteri semnificative in acest an. „Salarizarea din domeniu va ajunge pentru prima data...

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail stireata@rtv.net. …

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail stireata@rtv.net. …

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ce cresteri salariale vor avea loc in sistemul de sanatate in urmatoarele luni. Ministrul a inceput conferinta de presa anuntand ca, pentru prima data, salariile din sistemul medical vor ajunge aproape de nivelul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca 16 persoane au murit din cauza virusului gripal. Cel mai recent raport al Centrului National de Sanatate arata si ca numarul celor care sunt bolnavi de gripa a ajuns la 300 de cazuri. Mai multe spitale au intrat in carantina pentru ca pacientii…

- Salarizarea din domeniul sanitar va ajunge pentru prima data aproape de nivelul inregistrat in Uniunea Europeana, astfel incat unele salarii vor depași 4 mii de euro dupa maririle de la 1 martie, a subliniat ministrul Sanatații, Sorina Pintea, in debutul unei conferințe de presa. Ea a confirmat ca exista…

- Ministrul Sanatatii: Salariile vor ajunge pentru prima data aproape de cele din UE Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca salariile brute din sanatate vor creste de la 1 martie 2018, fata de 1 ianuarie, anul curent. "În acest an, salariile personalului…

- Ministrul Sanatatii a mentionat ca cei afectati de reducerile salariale sunt cei din aparatul central, nu medicii. "3 % cu probleme, dar nu cu probleme mari. Pentru consilieri, salariile vor scadea cu aproximativ 23%. Consilierii la cabinetul demnitarului trebui sa aiba acelasi salariu. Ajustarea…

- Salariile medicilor vor creste cu cel putin la 70 de la 1 martie. Anuntul a fost facut de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, scrie Digi 24.Salariile cresc, de la 1 martie, la nivelul salariului de baza stabilit pentru 2022 in Legea salarizarii, a explicat ministrul. Vor fi cresteri intre 70 si 172…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a admis ca exista categorii de personal care vor avea un salariu scazut odata cu intrarea in plata a salariilor pe noua grila impusa de Legea salarizarii unitare.”Salarii mai mici exista, dar sunt ajustari care trebuiau facute pentru ca vorbim despre o lege…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca Legea vaccinarii trebuie sa fie o prioritate in prezent si a sustinut necesitatea unei campanii pro-vaccinare, avand in vedere faptul ca lunar 20.000 de parinti refuza sa isi imunizeze copiii. "Pot sa va spun ca Ministerul Sanatatii a initiat o campanie…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 ca Legea vaccinarii trebuie sa fie o prioritate in prezent si a sustinut necesitatea unei campanii pro-vaccinare, avand in...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 ca Legea vaccinarii trebuie sa fie o prioritate in prezent si a sustinut necesitatea unei campanii pro vaccinare, avand in vedere faptul ca lunar 20.000 de parinti refuza sa isi imunizeze copiii, informeaza Agerpres.ro. Pot sa va…

- Ministrul Sanatatii spune, intr-un mesaj transmis de Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului, ca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate trebuie imbunatatit, dupa o consultare prealabila cu actorii implicati in aceasta zona.Ea afirma ca preventia…

- Liderul PSD Maramures, Gabriel Valer Zetea le multumeste colegilor de partid pentru nominalizarea Sorinei Pintea la Ministerul Sanatatii. Intr-o postare facuta pe pagina persoanla de Facebook acesta evidentiaza calitatile managerului si este convins ca acestea vor reusi sa convinga la audierile din…

- USR vrea sa elimine practica „plicului pentru medic”, potrivit unui proiect de lege care prevede ca pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, nu si medicilor, urmand ca donatiile primite sa fie afisate lunar pe o pagina web creata de Ministerul Sanatatii. „Pacientul…