- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca problema imunoglobulinei este rezolvata partial, pentru cel mult trei luni, iar primele 10.000 de doze vor fi trimise de catre Austia si vor fi primite in maximum doua saptamani. "Problema este rezolvata partial, pentru ca am activat Mecanismul…

- Ministerul Sanatații cauta soluții pentru pacienții a caror viața depinde de administrarea imunoglobulinei, produs care nu se mai gasește nicaieri in Romania. 10.000 de astfel de doze vor intra in țara, in cel mult doua saptamani, a anunțat ministrul Sanatații, Sorina Pintea. „Problema imunoglobulinelor…

- Lipsa de imunoglobulina a fost rezolvata Premierul Viorica Dancila a anuntat ca problema lipsei de imunoglobulina a fost rezolvata, precizând totodata ca îsi asuma faptul ca, la începutul sedintei de guvern de miercuri, a rostit gresit denumirea acestei substante. "Important…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca problema lipsei de imunoglobulina a fost rezolvata, precizand totodata ca isi asuma faptul ca, la inceputul sedintei de guvern de miercuri, a rostit gresit denumirea acestei substante. "Important este ca am rezolvat aceasta problema si (...) criticile…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, marti, ca termenul de 1 aprilie 2018 la care trebuia facuta recalcularea preturilor la medicamente va fi amanat pentru 1 septembrie 2018. Ea a adaugat ca preturile la unele medicamente s-ar putea mari, dar cresterea nu va fi semnificativa, anunța Mediafax.…

- Ministerul Sanatatii a activat mecanismul de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina, o substanta obtinuta din plasma sanguina umana care protejeaza organismul impotriva bolilor, prin care Romania va primi ajutor din partea statelor membre europene pentru a acoperi necesarul…

- Situație de criza in sanatate. Ministerul Sanatații a activat Mecanismul European de Protecție Civila privind o alerta europeana pentru Romania, din cauza crizei de imunoglobulina. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, susține ca prin acest mecanism Romania va primi imunoglobulina din partea statelor…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022, afirmand ca un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de 4.000 de lei cat primeste in prezent. "Este vorba…

- Sorina Pintea a fost convocata personal la o reuniune a ministrilor Sanatații din sud-estul Europei, pentru a i se atrage atenția asupra situației țarii noastre. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a vorbit aseara mai pe larg despre scopul deplasarii pe care a facut-o in cursul acestei saptamani in…

- Inca o persoana a decedat din cauza gripei, in prezent numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand la 17. Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Oana Grigore, a declarat ca, pana astazi, 17 persoane au murit din cauza virusului gripal. Ultimul caz inregistrat este cel al unei persoane…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 ca Legea vaccinarii trebuie sa fie o prioritate in prezent si a sustinut necesitatea unei campanii pro vaccinare, avand in vedere faptul ca lunar 20.000 de parinti refuza sa isi imunizeze copiii, informeaza Agerpres.ro. Pot sa va…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni seara, ca marti urmeaza sa aiba o intalnire cu producatorii de medicamente, iar daca nu se va ajunge la o intelegere, va declansa mecanismul UE de protectie civila, precizand ca dupa suspendarea taxei clawback, producatorii nu au facut nimic.

- In primul sau interviu televizat, in direct la Antena 3, noul Ministru al Sanatații, Sorina Pintea a facut o radiografie amara sistemului de sanatate din Romania. Sorina Pintea e dezamagita de ce a gasit in minister și in controalele din...

- Ministerul Sanatatii transmite ca, luni dimineata, in Romania au sosit o mie de doze de imunoglobulina. Alte peste 2.000 de flacoane urmeaza sa fie achizitionate pana la finalul saptamanii. Potrivit unui comunicat, Compania Naționala ‘Unifarm’ S.A. a informat Ministerul Sanatații ca in cursul acestei…