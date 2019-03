Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a fost sambata, 30 martie, in control inopinat, la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti. Pintea a luat o decizie radicala in ceea ce priveste managementul unitatii medicale.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca a constatat, in urma unui control inopinat la Spitalul Judetean din Ploiesti, ca sunt probleme la Unitatea de Primiri Urgente in ce priveste modalitatea in care sunt tratati pacientii, felul in care li se vorbeste si comportamentul cadrelor medicale, dar…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat miercuri, la Ramnicu Valcea, ca va trimite Corpul de Control la Directia de Sanatate Publica (DSP) Valcea, fiind nemultumita de felul in care aceasta...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri, la Targu Jiu, ca Mihai Tudose se simte bine, dar ca a fost anuntata ca acesta nu mai doreste sa fie furnizate informatii privind starea lui de sanatate. “Mihai Tudose este bine, dar am fost anuntata ca nu mai doreste sa dam date despre starea…

- 95 de persoane au murit din cauza gripei, potrivit unei informari a Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica. Ultimele doua victime sunt un barbat din Prahova și o femeie din Constanța. Cea de-a 94-a victima…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat, miercuri dimineața ca e declarata epidemie de gripa, deoarece au fost înregistrate trei saptamâni epidemice consecutiv și sunt 54 de decese din cauza bolii. „Deși seara aveam o parte din datele pe care direcțiile de sanatate publica…

- Ministerul Sanatații recunoaște ca n-a achiziționat in 2018 destule doze de vaccin antigripal pentru romanii din grupele de risc, in care intra bolnavi cronic, copii sub cinci ani, persoane cu varsta peste 65 de ani, femei insarcinate, copii și batrani instituționalizați. Intr-un raspuns pentru Libertatea,…

- In contextul in care numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns sambata la 39, Sorina Pintea a declarat ca saptamana viitoare va fi una "decisiva" in ceea ce priveste o hotarare referitoare la declararea epidemiei de gripa. "Saptamana viitoare va fi decisiva. Daca pentru a treia saptamana…