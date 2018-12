Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii din Italia a concediat intreaga conducere al Consiliului de Sanatate, cel mai important comitet de savanti care ofera consiliere guvernului privind politicile sanitare, scrie The Guardian.Giulia Grillo, ministrul Sanatatii si membra a Miscarii 5 Stele, un partid sceptic…

- ”Conform dispozitiei Prim-ministrului din sedinta de Guvern din 09.11.2018, atributiile legale ale ministrului delegat pentru afaceri europene referitoare la reprezentarea si gestionarea dosarelor CAG (Consiliul Afaceri Generale, la care participa ministrii de afaceri europene din statele membre)…

- "Cel mai grav este faptul ca Victor Negrescu este Ministrul care a lucrat pentru pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei semestriale a Consiliului UE de la 1 Ianuarie - ce mesaj transmitem noi la Bruxelles prin demisia sa? Si marti vom avea aprobata in Parlamentul European o rezolutie extrem…

- Cazul lui Florin Busuioc scoate la iveala o serie de probleme grave din sistemul de sanatate. Medicul Vasi Radulescu a rabufnit pe pagina sa de Facebook si arata cat de subred este organizat sistemul public de sanatate din Romania. „Cine stie sa puna un stent? Avem nevoie la Craiova, e clinica noua…

- Decizia Comisiei Europene de a respinge proiectul de buget al Italiei pentru anul 2019 'nu schimba nimic', a asigurat marti vicepremierul italian Matteo Salvini, intr-o declaratie data la Bucuresti in fata jurnalistilor italieni, transmite AFP. 'Aceasta nu schimba nimic, sa o stiu bine acesti domni…

- Unda verde data de Parlamentul European pentru reforma in domeniul drepturilor de autor "este o rusine", a denuntat miercuri Luigi Di Maio, vicepremier al Italiei si lider al Miscarii 5 Stele (M5S, antisistem), informeaza AFP. "Parlamentul European a introdus cenzura asupra continuturilor utilizatorilor…

- Chiar daca a stat doar cateva ore in Romania, fiind prins și cu alte proiecte, James Blunt are o legatura stransa cu țara noastra. Celebrul artist apeleaza de cațiva ani la serviciile unei romance, in grija careia il lasa pe fiul sau. Aflat pentru a doua oara in Romania, James Blunt a susținut un recital…