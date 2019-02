Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, Uniunea Europeana, Rusia si China trebuie sa depuna eforturi comune pentru dezarmare.Declaratia a fost facuta de cancelarul german, Angela Merkel, in cadrul conferintei de securitate din Munchen, drept reactie la anuntul Federatiei Ruse si a SUA de a se retrage din

- Cancelarul german Angela Merkel a facut apel sambata la cooperare globala si a aparat planul de a construi un gazoduct intre Rusia si Germania, in cadrul Conferintei de Securitate din Munchen, relateaza Reuters.

- Editia de anul acesta a Conferintei de Securitate de la Munchen este cea mai importanta si mai mare din istoria reuniunii – a afirmat directorul evenimentului Wolfgang Ischinger, fost ambasador german in Statele Unite, facand trimitere atat la numarul participantilor, cat si la problemele globale care…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a evidentiat, in prima zi a Conferintei de Securitate de la Munchen, rolul pe care Initiativa celor Trei Mari il poate juca in consolidarea Uniunii Europene si a parteneriatului transatlantic, indeosebi in actualul context global, marcat de transformari…

- Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, se declara in favoarea unei cooperari militare apropiate intre Uniunea Europeana si Marea Britanie, conform unor afirmatii facute miercuri, inaintea Conferintei de Securitate de la Munchen ce va avea loc la sfarsitul saptamanii. "Acest lucru este in…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa, in calitate de invitat de onoare, sambata, 16 februarie a.c., la cea de-a 55-a editie a Conferintei internationale de Securitate de la Munchen, Republica Federala Germania. Presedintele Romaniei va deschide, in calitate de inalt reprezentant al statului…

- „Ordinea mondiala se destrama“, a avertizat presedintele Conferintei de Securitate de la Munchen, vineri, cu o saptamana inainte de inceperea evenimentului intr-un context marcat de suspendarea Tratatulul dintre Statele Unite si Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF)

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, Federica Mogherini, a facut miercuri apel Rusiei si Statelor Unite sa mentina Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza site-ul postului France 24.