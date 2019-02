Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica are propria responsabilitate pentru incalcarea Tratatului INF prin instalarea sistemelor balistice americane in Romania si Polonia, a acuzat luni seara Administratia Rusiei, indemnand tarile din Europa sa evite transformarea continentului in spatiu de confruntare militara.

- NATO poarta pe umeri responsabilitatea directa pentru dezmembrarea Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), având în vedere instalarea sistemelor balistice americane în România și Polonia, a spus Ministerul rus de Externe, relateaza TASS. ”Din nefericire, state…

- Peste cateva ore expira termenul limita de 60 de zile, stabilit Rusiei de Statele Unite, pentru revenirea la termenii acordului. Washingtonul acuza Moscova ca a dezvoltat un sistem nou, racheta Novator, care incalca prevederile Tratatului si are capacitate nucleara.

- "Vom merge mai departe cu dezvoltarea propriilor noastre optiuni de raspuns militar si vom coopera cu NATO si alti aliati si parteneri pentru a impiedica Rusia sa obtina vreun avantaj militar de pe urma acestui comportament ilicit", se arata in declaratia Casei Albe. "Aliatii nostri din NATO…

- Ministrul de externe german Heiko Maas urmeaza sa inceapa miercuri o vizita de trei zile in Statele Unite avand drept principal scop salvarea Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), acord de dezarmare nucleara semnat de SUA si Rusia la sfarsitul perioadei Razboiului Rece, relateaza…

- Statele Unite vor demara pe 2 februarie procesul de retragere din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), care va dura sase luni, in urma esecului celor mai recente discutii pe aceasta tema, a anuntat un oficial american. Andrea Thompson, subsecretar pentru Controlul Armelor si Securitate…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat pregatirea unor masuri militare ca reactie la eventuala retragere a Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF). La sfarsitul lunii noiembrie, Vladimir Putin a avut o serie de intrevederi cu directorii serviciilor de securitate,…

- Statele Unite ale Americii raman pe primul loc in topul celor mai puternice armate ale lumii, urmate fiind de Rusia si China, potrivit studiului companiei internationale Global Firepower pentru anul 2018, ce a fost dat recent publicitatii.