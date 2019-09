Stiri pe aceeasi tema

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, crede ca Rusia este implicata in cazul controversatei conversatii a presedintelui Donald Trump cu omologul din Ucraina, Volodimir Zelenski, privind anchetarea lui Joseph Biden si a fiului acestuia, Hunter Biden."Este gresit ca orice…

- Publicarea miercuri a transcriptului convorbirii telefonice intre presedintii SUA si Ucrainei, Donald Trump, respectiv Volodimir Zelenski arata ca orice contact cu Casa Alba poate de acum incolo incalca normele de confidentialitate, a declarat miercuri seara purtatoarea de cuvant a Ministerului de…

- Transcriptul convorbirii telefonice purtate la 25 iulie de presedintele american, Donald Trump, si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, facut public miercuri de Casa Alba, confirma nevoia unei anchete in vederea destituirii liderului american, a declarat presedintele Camerei Reprezentantilor…

- Președintele american Donald Trump i-a cerut intr-adevar omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o convorbire telefonica din iulie, sa verifice daca fostul vicepreședinte Joe Biden a avut vreun rol in renunțarea la o ancheta care viza o companie in care a lucrat fiul sau, Hunter, potrivit…

- Donald Trump a anunțat marți ca a autorizat publicarea conversației pe care a avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in momentul in care democrații iau in calcul lansarea unei proceduri de destituire a președintelui, scrie AFP.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți ca se așteapta sa aiba o intrevedere importanta cu omologul sau american Donald Trump, iar Kievul are nevoie de susținerea Washingtonului inainte de discuțiile privind Donbass, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Zelenski…

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a transmis ca nu are informații despre pierderea unei drone, dupa ce președintele american Donald Trump a transmis ca o nava americana a doborât o drona iraniana în Strâmtoarea Hormuz, relateaza Mediafax citând Reuters. „Nu…