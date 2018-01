Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat vineri ca acordul nuclear cu Iranul nu poate supravietui daca Statele Unite se retrag din aceasta intelegere, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a afirmat vineri ca acordul privind programul nuclear iranian nu va putea continua daca Statele Unite se retrag din el, asa cum a amenintat ca o va face Donald Trump, transmite AFP. "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a afirmat, vineri, ca acordul privind programul nuclear iranian nu va putea continua daca SUA se retrag din el, așa cum a amenințat Donald Trump ca o va face.

- Rusia a apreciat joi in fata Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite ca prabusirea acordului asupra programului nuclear al Iranului va trimite un mesaj "alarmant" lumii intregi si va compromite eforturile pentru a convinge Coreea de Nord sa se denuclearizeze, relateaza AFP. Ministrul…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, i-a spus simbata presedintelui francez, Emmanuel Macron, intr-o convorbire prin telefon, ca acordul privind programul nuclear iranian ar avea mai multe sanse sa fie mentinut daca ar fi modificat, transmite AFP. Statele Unite ramin deocamdata in acordul istoric…

- Rusia considera ca declaratiile lui Donald Trump despre acordul nuclear iranian au un efect "extrem de negativ", iar Moscova se va opune oricarei tentative de modificare a intelegerii, a declarat sambata viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, l-a acuzat vineri pe presedintele american, Donald Trump, ca doreste "cu disperare" sa saboteze acordul privind programul nuclear iranian care, in opinia sa, "nu poate fi renegociat", transmite AFP. "Politica lui Trump si anuntul facut…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a reactionat pe Twitter, dupa ce Donald Trump a afirmat ca vrea corectarea „erorilor teribile“ din acordul nuclear din 2015, el subliniind ca intelegerea nu este renegociabila.

- Ministrul de Externe al Iranului, Mohammas Javad Zarif, a declarat, vineri, ca acordul nuclear semnat in 2015 nu poate fi renegociat, iar decizia Administratiei Donald Trump reprezinta o incercare de a submina aceasta intelegere, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din 2015,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca "in teorie" SUA ar putea reveni in Acordul de la Paris, apreciind ca acesta a fost nedrept pentru tara sa, informeaza AFP."Acordul de la Paris pe care l-am semnat a fost foarte nedrept pentru SUA. In teorie am putea reveni asupra…

- Seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif urmeaza sa se întâlneasca joi la Bruxelles cu ministrii de externe din Germania, Franta si Marea Britanie, precum si cu sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, pentru a discuta despre acordul nuclear iranian înainte de o decizie…

- Liderii europeni isi vor reafirma, joi, sustinerea pentru acordul nuclear iranian, inaintea deciziei presedintelui american Donald Trump privind reinstaurarea sanctiunilor economice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, se va intalni, joi, cu omologul sau iranian, Mohammad Javad Zarif, pentru a discuta despre acordul nuclear semnat in 2015 si despre recentele proteste antiguvernamentale din Iran, informeaza site-ul Politico.eu.

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Statele Unite se comporta in relatia cu Pakistanul precum "un prieten care tradeaza permanent", a afirmat vineri seara Khawaja Asif, ministrul pakistanez de Externe, in contextul in care presedintele american, Donald Trump, a acuzat Islamabadul de "minciuni" si a redus asistenta financiara.

- Luni, Trump a acuzat regimul de la Islamabad ca gazduieste militanti extremisti si ca minte in privinta situatiei. Administratia de la Casa Alba ia in calcul retragerea a 255 de milioane de dolari alocati pentru autoritatile de la Islamabad. "Statele Unite au oferit in mod prostesc Pakistanului…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina, transmite agentia MIA. 'Daca putem ajunge la un acord inteligent…

- Presedintele Guatemalei a anuntat, pe contul sau oficial de Facebook, ca a decis sa ia exemplul Statelor Unite si sa isi mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim.Donald Trump a decis sa recunoasca statutul Ierusalimuui drept capitala a Israelului pe 6 decembrie, iar saptamana trecuta 128…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior discuta vineri seara, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, despre consolidarea parteneriatului economic dintre Romania si Statele…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, i-a transmis omologului sau american Rex Tillerson ca Phenianul este dispus sa poarte discuții directe cu Washingtonul, pe tema arsenalului nuclear. Cei doi oficiali au avut, joi, o întrevedere la Viena. „Am vorbit despre situația din peninsula…

- Ministrul de externe irlandez Simon Coveney a confirmat luni ca Marea Britanie si Uniunea Europeana sunt 'foarte aproape de un acord final' privind frontiera irlandeza, intelegere care va garanta ca nu va avea loc o reintroducere a 'granitei dure' in interiorul insulei irlandeze, informeaza Reuters.…

- Șeful diplomației de la Phenian este de parere ca șeful statului american și Casa Alba doresc izbucnirea unui razboi nuclear. El spune astfel ca SUA ”cerșesc” un conflict nuclear.Ministrul de Externe al Coreei de Nord a declarat ca Donald Trump impreuna cu administrația sa “cerșesc un razboi…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sint similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citind agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sint inertiale si, de fapt, sint…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- Șeful de cabinet al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, Yalcin Topcu, a declarat, luni, ca Turcia ar putea sa reconsidere statutul de membru NATO. Acesta a afirmat, totodata, ca Alianta a avut numeroase atitudini ostile fata de Ankara, relateaza NY Times si Anadolu. ”Aceasta organizatie, care are…

- "Salut si sustin (decizia SUA) intrucat creste presiunea asupra Coreei de Nord", a declarat premierul nipon Shinzo Abe, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Ministerului de Externe de la Seul a transmis ca se asteapta ca masura sa contribuie la denuclearizarea pe cale pasnica a…

- Canalele de comunicare directa intre Statele Unite si Coreea de Nord raman in continuare deschise, iar Washingtonul asteapta "un semn" din partea liderului nord-coreean Kim Jong-Un pentru discutii privind programul nuclear al Phenianului, a declarat vineri seful diplomatiei americane Rex Tillerson,…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Yukiya Amano, i-a reconfirmat joi la New York ambasadoarei americane la ONU, Nikki Haley, ca Teheranul isi respecta angajamentele din acordul privind programul nuclear iranian incheiat cu marile puteri in 2015, relateaza…

- Congresmeni americani și-au facut cunoscuta intenția de a se asigura ca Statele Unite respecta acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran și marile puteri, in pofida reținerilor președintelui Donald Trump in legatura cu acest pact, a declarat marți, la Washington, șefa diplomației europene Federica…

- Paul McCartney l-a criticat pe presedintele american Donald Trump pentru atitudinea lui cu privire la schimbarile climatice, spunand ca unele dintre actiunile acestuia sunt ”nebunesti”, informeaza bbc.co.uk, potrivit news.ro.Potrivit lui McCartney, Donald Trump a anulat ”multe dintre progresele…

- Intr-o postare pe Twitter, președintele Statelor Unite a spus ca autorul atacului din New York ar trebui condamnat la moartea. Donald Trump a mai precizat și ca barbatul, internat in spital, a cerut sa i se aduca un steag al Statului Islamic. Intr-o postare pe contul sau de socializare, președintele…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat ca nu exista nicio dovada ca Moscova s-ar fi implicat in scrutinul prezidential desfasurat in Statele Unite in 2016, dupa ce fostii membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump au fost inculpati in acest caz, informeaza postul France 24.…

- Administratia din Coreea de Nord, condusa de Kim Jong-Un, intentioneaza sa efectueze un test nuclear în atmosfera, deasupra Oceanului Pacific, avertizeaza un oficial de rang înalt de la Phenian, citat de CNN, potrivit Mediafax. Ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong Ho, a declarat…

- "Este datoria oricarui presedinte al Statelor Unite, avand in vedere amenintarea cu care se poate confrunta tara sa din partea Coreei de Nord cu arme nucleare, sa exploreze aceste optiuni militare si sa le mentina disponibile. Nu cred ca doreste cineva o solutie militara la aceasta problema si stiu…