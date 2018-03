Stiri pe aceeasi tema

- Minsitrul rus de externe Sergei Shoigu a declarat joi ca elemente ale scutului anti-racheta instalat de NATO in Romania, Polonia si Alaska sunt ca o “umbrela cu gauri”, informeaza agentiile de presa rusesti, citate de Reuters.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters. "Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat Soigu. Ministrul…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi in discursul sau despre starea natiunii ca Rusia a inceput dezvoltarea unei noi generatii de rachete, subliniind totusi ca nu ameninta pe nimeni si nici nu intentioneaza sa atace pe cineva, in pofida dezvoltarii armamentului

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi ca Rusia detine arme hipersonice si a inceput dezvoltarea armamentului strategic, care sa fie imun in fata sistemelor de aparare antiracheta, relateaza site-urile agentiilor Tass si Sputnik.

- In discursul anual despre starea natiunii, care intervine cu mai putin de trei saptamani inainte de alegerile prezidentiale, presedintele Vladimir Putin a anuntat ca Rusia dezvolta o racheta, botezata Sarmat, care nu are „frica” de sistemele americane antiracheta.

- Ministrul japonez al Apararii, Itsunori Onodera, a avertizat, miercuri, ca Rusia a sporit activitatea militara in apropierea Japoniei, iar aceasta decizie ar putea avea legatura cu faptul ca Japonia s-a alaturat sanctiunilor internationale impotriva Rusiei, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Ministrul român de Externe, Teodor Melescanu si omologul sau maghiar, Peter Szijjarto, au ajuns la un acord, luni, privind livrarile de gaze naturale, relateaza agentia MTI, citata de zf.ro.

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, a declarat ca modernizarea Marinei Militare nu mai poate fi amanata, iar programele de inzestrare pornesc de la conditia nenegociabila ca aceste produse de inalt nivel tehnologic sa fie realizate in Romania. Ministrul apararii a vizitat structurile marinei militare de…

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit joi pe ministrul Afacerilor Externe al Republicii Polone, Jacek Czaputowicz, printre temele discutate numarându-se si cooperarea strategica. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a evidentiat nivelul excelent…

- Canada nu percepe Rusia ca pe o amenintare militara iminenta pentru NATO, a declarat ministrul canadian al Apararii, Harjit Singh Sajjan, in cadrul unei intalniri cu omologul sau leton, Raimonds Bergmanis, a transmis Departamentul canadian pentru Aparare Nationala, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Rusia incearca sa provoace daune economiei Marii Britanii prin atacarea unor obiective de infrastructura, actiuni care s-ar putea solda cu "mii de morti", acuza ministrul britanic al Apararii, Gavin Wiliamson.

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, "probabil si-a pierdut ratiunea", considera Ministerul rus al Apararii, pe fondul acuzatiilor privind presupuse planuri ruse de comitere a unor acte de sabotaj in Marea Britanie. "Probabil ca si-a pierdut ratiunea", a declarat Igor Konasenkov,…

- Rusia este angajata în negocieri pentru livrarea de sisteme de aparare antiracheta S-400 în unele tari din Orientul Mijlociu (OM) si Asia de Sud-Est interesate sa achizitioneze astfel de sisteme, informeaza marti mass-media ruse, citate de agentia de presa Xinhua. 'Alte tari, în…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, el mentionand cresteri in acest sens in relatia cu Canada, Iran, India, China, Germania, Polonia,…

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- "Unele dintre acestea ar fi putut fi atacuri in masa, de tipul celor mai mari cu care v-ati confruntat pe teritoriul Europei sau chiar mai rau, deoarece ele implicau aviatia civila", a afirmat el, enuntand contributiilor Israelului la Alianta Nord-Atlantica.Totusi, Netanyahu nu a oferit…

- Președintele țarii a demis mai mulți miniștri, printre care doi "grei" ai executivului conservator: titularii de la Aparare și Externe. Iar inlocuitorii lor au depus juramantul intr-o ceremonie la care a asistat dosr șeful statului.

- "In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri pentru formarea medicilor militari. In anul de invatamant 2018-2019, 100 de locuri vor fi scoase la concurs la admiterea in Institutul…

- "Statele Unite desfasoara (sistemele de aparare antiracheta) la bazele lor militare din Romania si Polonia, adica aproape de frontierele noastre occidentale, fapt ce contravine tratatului INF (Tratatul privind fortele nucleare cu raza intermediara de actiune) din 1987, prin care se interzice desfasurarea…

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata noilor riscuri.

- Sistemele antibalistice instalate de SUA in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntand montarea unor elemente antiracheta in Japonia si avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata noilor riscuri.

- Serghei Riabkov, adjunctul ministrului rus de Externe, acuzat din nou, astazi, Statele Unite ca violeaza Tratatul fortelor nucleare intermediare prin instalarea sistemelor antiracheta in Romania si Polonia, denuntand totodata montarea unor elemente antiracheta in Japonia si avertizand ca Rusia va lua…

- Adjunctul ministrului rus de externe Serghei Riabkov a acuzat sambata SUA ca incalca un tratat major privind armamentul prin vanzarea catre Japonia a unui sistem de aparare antiracheta, relateaza AFP. Citește și: Lovitura pentru Casa Regala de la Guvern. Atac dur al premierului: 'Nu-mi vine…

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in Romania, la Deveselu, si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata ...

- Meciul nocturn s-a disputat pe un patinoar amenajat in fiecare iarna cu ocazia sarbatorilor, in zona dintre Kremlin si magazinul Gum.Putin a infruntat pe gheata staruri ale hocheiului, intre care si Pavel Bure, medaliat cu argint la JO de la Nagano, in 1998, si Viaceslav Fetissov, dublu…

- Aseara, Vladimir Putin si-a luat patinele si a jucat hochei spre bucuria oamenilor aflati la targul de Craciun in fata Kremlinului. Din echipa liderului rus a facut parte marele hocheist Viaceslav Fetisov, dar si ministrul Apararii, Serghei Soigu.

- Rusia a realizat un sistem de radare cu acoperire completa, pentru prima data in istoria sa, a declarat ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu, la o reuniune de final de an a conducerii ministerului, la care a participat si presedintele rus Vladimir Putin, relateaza agentia oficiala de presa rusa…

- Mai mult de 60.000 de luptatori, inclusiv 2,8 mii de cetațeni ruși au fost uciși in timpul campaniei armatei ruse in Siria, a raportat ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, la reuniunea largita a consiliului ministerului, prezidat de președintele rus, Vladimir Putin, transmit agentiile de presa…

- Federatia Rusa a finalizat retragerea partiala a trupelor sale desfasurate de peste doi ani de zile in Siria, retragere inceputa la mijlocul lui decembrie la ordinul presedintelui Vladimir Putin, a anuntat vineri ministrul rus al apararii Serghei Soigu, informeaza AFP. "Ordinul dumneavoastra…

- Ministrul polonez al Apararii susține ca tragedia aeriana din 2011, din Rusia, in care și-a pierdut viața președintele Poloniei, a fost precedat de doua explozii la bord și face apel catre președintele Vladimir Putin „sa-și asume responsabilitatea pentru ce s-a intamplat," transmite AP, citat de Realitatea.net.

- „Americanii au instalat sisteme de aparare antiracheta Aegis in Romania, le-au scos de pe mare, insa aceste sisteme pot fi inlocuite usor cu rachete de raza medie de actiune. Daca vor continua in aceeasi maniera, nu va duce la nimic bun. Nu avem de gand sa reactionam la fel, ne vom abtine”, a declarat …

- adjunctul asistentului Secretarului american al Apararii pe problematici legate de UE si NATO Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a avut luni, 11 decembrie, o intrevedere cu Thomas Goffus, adjunctul asistentului Secretarului american al Apararii pe problematici legate de UE si NATO, la sediul…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut luni, 11 decembrie, o intrevedere cu Thomas Goffus, adjunctul asistentului Secretarului american al Apararii pe problematici legate de UE si NATO, la sediul ministerului.Conform MApN, vizita oficialului american se inscrie in linia contactelor periodice…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni retragerea celei mai mari parti a contingentului militar rus din Siria, in cursul unei vizite-surpriza la baza de la Hmeimim, potrivit Interfax, scrie AFP, potrivit News.ro . ”In aproape doi ani, fortele armate ruse, in colaborare cu armata siriana, i-au…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat infrangerea totala a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in Siria pe ambele maluri ale fluviului Eufrat, relateaza agentiile Reuters si EFE.'Ministrul apararii (Serghei Soigu) m-a informat in urma cu doua ore ca operatiunile pe malurile de est si…