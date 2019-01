Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind ajustarea nivelului alocatiilor pentru copiii nerezidenti ai lucratorilor din acest stat membru in functie de costul mediu al vietii din tara de rezidenta a copilului a intrat in vigoare pe 1 ianuarie in Austria. "Comisia Europeana ia nota de adoptarea legii care introduce indexarea…

- „E un caz clar de discriminare, de ce? Pentru ca romanii care muncesc in Austria platesc impozitele si taxele ca orice muncitor sau om incadrat in munca din Austria, indiferent de nationalitate. Deci ei contribuie la bugetul statului. Din acest punct de vedere evaluam acum in prezent posibilitatea,…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat ca i-a trimis ambasadorului Germaniei la București o scrisoare de protest dupa ce un oficial neamț a afirmat ca Guvernul PSD ALDE nu are credibilitate și ca președintele Klaus Iohannis ar trebui sa reprezinte România pe

- Ministrul de externe polonez, Jacek Czaputowicz, a acuzat vineri Franta ca 'incalca legislatia europeana' prin nerespectarea regulii de mentinere a deficitului public sub pragul de 3% din PIB, transmite AFP. 'Franta incalca legislatia europeana si Comisia Europeana inchide ochii', a…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a discutat marti cu Vera Jourova Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a discutat marti cu Vera Jourová, comisarul european pentru justitie, despre evolutiile sistemului judiciar din România si prioritatile pentru acest domeniu în contextul…

- Ministrul finanțelor publice a subliniat importanța unei abordari unitare europene in domeniul investițiilor și a pledat pentru promovarea și aplicarea unor reguli egale pentru toți actorii de pe piața unica europeana. Declarațiile au fost facute astazi, 5 noiembrie, la conferința "Piața unica factor…

- Romania va organiza, in luna februarie a anului viitor, la Bucuresti, un consiliu informal de Justitie si Afaceri Interne, la care vor participa toti ministrii de resort din Uniunea Europeana, a anuntat luni ministrul de Interne, Carmen Dan, in cadrul unei declaratii comune de presa cu Julian King,…

- Curtea de Justitie a UE a condamnat Romania pentru gestionarea deseurilor Incendiul de la depozitul de deseuri din Maldaresti. Foto:Arhiva/ RRA. Curtea de Justitie a Uniunii Europene a condamnat România pentru nerespectarea directivei privind depozitele de deseuri. 68 de gropi de gunoi…