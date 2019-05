Stiri pe aceeasi tema

- "Guvernul PSD a deblocat si relansat infrastructura din Romania. Cand am venit in minister, am lansat proiecte noi pentru ca fostul Guvern... Sa vorbiti cu domnul director Neaga, sa il intrebati ce a facut fosta conducere de la autostrazi, cat a fost, in 2016, in minister. Va spun eu un lucru: sase…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat duminica, la Târgu Jiu, ca a lansat ordonanta pe achizitii, însa a primit 17 pagini de observatii de la Ministerul Justitiei, printre care si aceea de a obtine un aviz de la Consiliul Suprem de Aparare a

- Procurorii militari care au intocmit rechizitoriul in dosarul "Revolutiei" sustin ca Ion Iliescu si apropiatii sai care au preluat conducerea statului pe 22 decembrie 1989 au comis un act de tradare prin solicitarea unui ajutor militar din partea Uniunii Sovietice. Fapta de tradare s-ar fi prescris…

- Confederația C.A.P.I.M.E.D. Romania atrage atenția autoritaților asupra existenței unei rețele de crima organizata care funcționeaza in vestul țarii, avand legaturi cu universitațile de Medicina și Farmacie. Zeci de studenți straini au fost escrocați de persoane recomandate ca fiind capabile sa obțina…

- Lovitura dura pentru Laura Codruța Kovesi. Fosta sefa a DNA este cercetata oficial intr-un nou dosar, anunta Parchetul General vineri. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Public, Laura Codruta Kovesi ar fi determinat un șef de secție sa confirme, nelegal, un...

- Adrian Porumboiu (68 de ani), fostul patron din Liga 1, a fost invitatul lui Costin Ștucan la emisiunea GSP Live, acolo unde s-a dezlanțuit la adresa foștilor colaboratori de la FC Vaslui. In cadrul emisiunii, Porumboiu a facut acuzații grave la adresa lui Damian, fostul președinte al celor de la FC…

- S-au incins spiritele in cel de-al doilea sezon al reality-show-ului „Asia Express”. Nervi intinsi la maximum printre vedetele care s-au aventurat pe Drumul Elefantului! In mod surprinzator ies la iveala acuzații grave!

- Jurnalistul Sorin Roșca Stanescu susține intr-un comentariu ca președintele Klaus Iohannis a tradat interesele strategice ale Romaniei și ale partenerului american in favoarea Rusiei și Germaniei in Cazul gazoductului Nord Stream...