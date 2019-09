Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), in cadrul intalnirii au fost analizate stadiul relatiilor romano-ucrainene si perspectivele de dezvoltare, fiind evocate principalele dosare de interes. Ministrul Ramona Manescu a reliefat sustinerea Romaniei pentru obiectivele de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona-Nicole Manescu, l-a primit luni pe ambasadorul Republicii Moldova in Romania, Mihai Gribincea, intrevedere in cadrul careia s-a pus accent pe realizarea proiectelor si programelor concrete convenite intre Bucuresti si Chisinau in sprijinul proceselor de reforma…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a discutat cu ambasadorul agreat al Malaysiei la Bucuresti, Abdullah Zawawi bin Tahir, referitor la cooperarea bilaterala in domeniul justitiei si afacerilor interne prin finalizarea acordurilor in curs de negociere si a adresat multumiri pentru disponibilitatea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, l-a primit, vineri, pe ambasadorul Statului Israel la Bucuresti, David Saranga, cei doi oficiali discutand si despre o viitoare reuniune interguvernamentala romano-israeliana. "Ambele parti si-au exprimat satisfactia pentru nivelul excelent al relatiei bilaterale…

- Ambasadorul rus la Bucuresti, Valeri Kuzmin, a vorbit, intr-o conferinta de presa, despre informatiile false la care sunt expusi romanii sau ucrainenii, facand referire la fake news-ul cu anexarea partii ucrainene a Bucovinei de catre Romania.

- Papa Francisc a vorbit astazi, 5 iunie 2019, in cadrul Audientei Generale din Piața San Pietro, despre vizita pe care a efectuat-o, la sfarșitul saptamanii trecute, in Romania. „A fost o mare bucurie sa fiu pelerin in Romania. Ca si crestini, am avut bucuria de a trai un moment privilegiat al relatiilor…