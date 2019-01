Stiri pe aceeasi tema

- Nici nu s-au terminat bine petrecerile romanilor in statiunile de munte, ca incep altele * este vorba de turistii moldoveni, care vor sarbatori Craciunul pe stil vechi in statiunile din Romania * in timpul sarbatorilor de iarna de curand incheiate, pe la punctele de trecere a frontierei cu Republica…

- Romanii petrec doar 17 minute pe zi la cumparaturi. Germanii sunt campioni europeni la shopping! Statistica este realizata de Eurostat, care a conculzionat ca europenii petrec intre 17 si 35 de minute pe zi la cumparaturi si servicii cum ar fi la doctor sau coafor. Timpul variaza intre 17 minute – in…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a Judetului Arad va primi echipamente si utilaje in valoare de peste 1,1 milioane de euro. Totul, in cadrul unui proiect european transfrontalier din care fac parte judetele Arad si Timis din Romania si Csongrad din Ungaria. Proiectul a fost acceptat pentru finantare,…

- Prezentatorul de televiziune Dan Negru a avut o reacție cu totul neașteptata pe o rețea de socializare. A facut un comentariu in care spune exact ce simte fața de ceea ce a vazut. A spus-o pe șleau. Pe o rețea de socializare, binecunoscutul prezentator de televiziune Dan Negru a postat o imagine și…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, vine cu noi explicații pentru OUG pe Legile justiției și ii explica lui Klaus Iohannis motivele pentru care a fot data aceasta Ordonanța de Urgența.Citește și: SURSE - Comisia Europeana, scrisoare BOMBA catre Romania: coaliția PSD-ALDE, prinsa in corzi…

- In seara zilei de ieri, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a efectuat o intervenție transfrontaliera terestra pentru a transporta o pacienta in Republica Moldova din Romania. O femeie in varsta de 52 de ani care sufera de o maladie grava a fost adusa acasa in mun. Chișinau din Romania.