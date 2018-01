Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Popa s-a nascut pe 12 iulie 1964 si este profesor universitar doctor inginer. A absolvit Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor in 1989. Din 2009 pana in prezent a fost conducator de doctorat pentru domeniul sau, potrivit news.ro. Este profesor universitar din 2005 si…

- Viorel Ilie s-a nascut la 19 martie 1965 si a mai ocupat de doua ori postul de ministru pentru relatia cu Parlamentul in guvernul Grindeanu, dar si in guvernul Tudose. Este senator din partea ALDE si a ocupat functia de primar al municipiului Moinesti din judetul Bacau timp de opt ani, din 2008…

- Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile din Comisia economica din Senat pe marginea Declaratiei 600, cateva idei despre ce modificari ar putea sa apara. Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari…

- Ministrul agriculturii și dezvoltarii rurale, Petre Daea, va fi prezent, astazi, la Iași, unde va poposi caravana Campaniei naționale de informare și promovare “Alege oaia!”. Evenimentul, care are ca scop incurajarea consumului de carne și produse din carne de ovine, va reuni producatori din județele…

- Un tanar in varsta de 19 ani, student in primul an la Facultatea de Informatica din cadrul Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi, a fost gasit spanzurat in curtea casei in care locuia alaturi de familie in zona Podu de Fier. Prof.univ.dr Diana Cimpoiesu, coordonatorul UPU-SMURD Iasi, a declarat…

- Mandatul acestuia urma sa expire pe 13 ianuarie 2018. Stefan Ionita a fost numit director provizoriu al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) in data de 13 ianuarie 2017, Ministerul Transporturilor anuntand, la acea data, ca va ocupa aceasta functie pana la…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. "Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- Doi miniștri au trait momente cumplite, miercuri seara în aeronava Tarom spre Suceava. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, avionul cu destinația Suceava a fost obligat sa aterizeze la Iasi, noteaza stiripesurse.ro.

- O adolescenta de 14 ani a fost la un pas de a intra in coma alcoolica, dupa ce a fost depistata cu o alcoolemie de 2,55 la mie, la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Consumul de alcool in randul minorilor a devenit un fenomen ingrijorator, spun medicii au ingrijit și un baiat de 14 ani care avea…

- Ministrul elvetian de Finante, Ueli Maurer, a facut marti un apel catre alegatori sa lase guvernul federal sa perceapa taxe pentru inca 15 ani, atunci cand vor decide asupra unei noi legi a finante...

- Computere tomografice si RMN-uri pentru 33 de spitale din tara Florian Bodog, ministrul sanatatii Sursa foto: florianbodog.wordpress.com. Echipamente medicale perfomante vor intra în dotarea mai multor spitale judetene si din capitala. Ministrul sanatatii, Florian Bodog, a semnat, astazi,…

- Polițistul din Suceava taiat cu sabia de un interlop va fi internat la Targu Mureș. Acolo, Ciprian Sfichi va urma ședințe de kinetoterapie. Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, unde se afla internat Ciprian Sfichi, politistul taiat cu sabia de un interlop, la Radauti, au anuntat ca acesta…

- Comentariile anonime pe Internet au fost interzise în Kazahstan. Legea în cauza a fost semnata de președintele Nursultan Nazarbaev. De acum încolo, utilizatorii de Internet vor fi obligați sa se înregistreze pe portalul de e-guvernare din Kazahstan sau prin SMS, scrie paginaderusia.ro…

- In perioada sarbatorilor, pana pe 3 ianuarie 2018, CFR Calatori va suplimenta operativ, in functie de disponibilitatea de material rulant, numarul trenurilor care circula pe cele mai solicitate rute din Bucuresti spre/dinspre Satu Mare, Baia Mare, Vatra Dornei, Suceava, Iasi, Timisoara Nord, Brasov,…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Ier. Petru Movila, mitropolitul Kievului, Sf. Mare Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon si Teodota Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. m. Anastasia Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Francisca Cabrini Sfantul Ierarh Petru Movila, mitropolitul…

- Taxele locle cresc de anul viitor. Motivul acestor creșteri este transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, care afecteaza inclusiv bugetele locale deoarece este acompaniat de reducerea impozitului pe venit, potrivit Profit.ro. Taxele vor fi percepute pentru terenuri, cladiri,…

- Echipa formata din Madalina Mitricioaei, Ionuț Șandru și Alexandru Bilius s-a clasat pe locul I la cea de-a IV-a ediție a concursului studențesc „25 de ore la USV”. Competiția este organizata de Facultatea de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor din cadrul instituției academice sucevene. Potrivit…

- Facultatea de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava organizeaza, in zilele de 14 și 15 decembrie, a IV-a ediție a concursului studențesc „25 de ore la USV (25h@USV)".Patru echipe, alcatuite din trei studenți, ...

- Mitropolitul Dosoftei s-a nascut in anul 1624 la Suceava, primind la botez numele Dimitrie. A studiat pentru inceput acasa, apoi la Iasi, la Colegiul de la Trei Ierarhi, infiintat in timpul domnitorului Vasile Lupu. De aici se indreapta spre Liov, unde va studia la Școala Fratiei Ortodoxe „Adormirea…

- In zilele de 14 și 15 decembrie, Facultatea de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava va organiza cea de-a IV-a ediție a concursului studențesc „25 de ore la USV”. Potrivit unui comunicat remis de instituția academica, patru echipe, formate…

- Vasile Marian a caștigat turneul A de la Cupa Radical Grup la șah. Pe locul secund s-a clasat basarabeanul Boris Nevednichy, podiumul fiind incheiat de un alt hușean, Bogdan Sava. In perioada 1-3 decembrie, Vasluiul a organizat cel mai puternic turneu de șah din zona Moldovei – “Cupa Radical Grup” –…

- La cateva ore de cand s-a produs agresiunea asupra agentului de politie aflat ca atat ministrul de Interne, cat si seful Politiei Romane au in plan sa mearga la Iasi, adica la spitalul la care a fost transferat omul legii ranit grav cu o sabie, in timpul unei misiuni. De altfel, ministrul de Interne…

- Formația de juniori 1 a Școlii nr. 3 Adjud a caștigat derbiul cu LPS Iași pentru locul al patrulea al seriei A a Campionatului Național. Intr-o partida care a avut loc la Bacau, in al doilea turneu de sala al campionatului, formația antrenata de profesorii Marian Draghici și Ionuț Draguț s-a impus cu…

- Opt tineri se vor duela intr-un concurs de idei care pot schimba din temelii Romania. Va fi un spectacol in toata regula, moderat de Alessandra Stoicescu si Adrian Ursu. Rareș Tiron, Marga Nițu, Ioana Ciorteanu, Gabriel Velcu, Daniela Sandu, Daniel Georgescu, Bogdan Mihaila și Adrian Ionuț…

- Reprezentanții Facultații de Informatica din Iași declara ca, anul acesta este al 2-lea consecutiv in care FII/UAIC a participat la tabara organizata de Universitatea Moscow Institute of Physics and Technology, pentru pregatirea participarii la concursuri tip ACM ICPC (algoritmica & programare). Tabara…

- Plenul Senatului a adoptat tacit, luni, initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor, dupa ce aceasta nu a mai fost dezbatuta din lipsa de cvorum. Proiectul va ajunge, astfel, in dezbaterea Camerei Deputatilor,…

- Muzeul Bucovinei gazduieste in data de 29 noiembrie 2017, ora 16, la Muzeul de Istorie, str. Stefan cel Mare nr. 33, Suceava, o lectie demonstrativa de pictura icoana in tehnica bizantina sustinuta de doamna Marieta Iliese – absolventa a Facultatii de Teologie din Iasi, Sectia Restaurare icoane. Subiectul…

- Guvernul a acordat ajutoare de urgența pentru zeci de familii afectate de calamitați naturale ori probleme grave de sanatate sau sociale. Astfel, a fost alocata suma de 160.000 de lei unui numar de 51 familii si persoane singure care se confrunta cu situații deosebite cauzate de probleme grave de sanatate…

- OSF Global Services, in parteneriat cu Facultatea de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor din cadrul Universitații „Stefan cel Mare" Suceava (USV), organizeaza, in perioada 4-8 decembrie, cea de a III-a ediție a concursului OSF Hackathon.Echipa OSF Global Services a dat ...

- Toate cele 210 scoli doctorale din Romania vor fi evaluate de catre experti romani si straini selectati de catre o structura a Bancii Mondiale care se ocupa de invatamantul superior, verificarile vizand atat calitatea conducatorilor de doctorat, cat si respectarea regulilor de etica, inclusiv cazurile…

- Profesorul doctor Viorel Pașca de la Facultatea de Drept a Universitații de Vest din Timișoara – cel care a coordonat teza de doctorat a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi – arata, intr-un articol de specialitate, ca una dintre soluții este redefinirea abuzului in serviciu intr-o forma care sa duca la…

- Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, anunța o masura care va pune presiune asupra companiilor. El a explicat ca in fiecare luna Ministerul de Finanțe va publica o lista neagra a primelor 500 de companii care nu iși platesc contribuțiile.Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat 'revoluția fiscala',…

- Premierul Mihai Tudose și-a prezentat miercuri, in ședința de Guvern, poziția referitoare la modificarea Codului Fiscal, care va fi adoptata prin OUG. Dupa ce au vorbit ministrul Finantelor, Ionut Misa, si ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, pentru a prezenta masurile pe care le va adopta…

- ”Este sigur. Liberalul Florin Oancea a castigat primaria Devei. Victorie imensa a PNL si un mare castig pentru deveni”, a scris liderul Partidului National Liberal pe pagina sa de Facebook. Candidatii care s-au inscris in cursa pentru scaunul primariei din Deva au fost Ioan Ovidiu Popa (ALDE),…

- Alegatorii din Gorj s-au prezentat la urne in proporție de 62,66%. In Teleorman prezența la vot a fost de 64,05%, in Suceava de 66,9%, in Constanța de 60.87%, in Timiș de 58,36%, in Vaslui de 51,98%, in Valcea de 56,13%, in Sibiu de 58,9%, in Botoșani de 55,09%, in Iași de 52,39%, in Arad de 61,68%,…

- Proiectul de modificare la Legilor Justitiei a ajuns deja in Parlament si urmeaza sa fie supus dezbaterii si votului in plen. Inspectia Judiciara va deveni o unealta politica in mana ministrului Justitiei. Numirea procurorilor-sef de catre ministru, fara control din partea presedintelui inseamna…

- Locuitorii cu drept de vot din municipiul Deva si din alte 15 localitati sunt asteptati, duminica, la urne, pentru a-si alege noi primari. Peste 93.000 de persoane cu drept de vot au domiciliul in localitatile in care se vor organiza alegeri locale partiale in 5 noiembrie, inclusiv cei care vor implini…

- Politia Romana desfasoara in prezent un proiect de achizitie a 35.000 de veste anticutit si antiglont, care sa ajunga la politistii din strada, cei care intra in contact cu cetatenii si care sunt expusi pericolelor. Astfel de veste, care sunt purtate pe sub uniforma, nu reprezinta o noutate pentru…

- Cele șapte sisteme de rachete sol-aer Patriot, pe care Romania urmeaza sa le achizitioneze de la Guvernul SUA, costa 3,9 miliarde de dolari, iar in prezent suntem in grafic, a anunțat marți,...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti mai multe atentionari nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului, valabile, in urmatoarele ore, in 12 judete. Astfel, potrivit meteorologilor, pana la ora 16:00, in judetele Iasi, Botosani, Neamt si Suceava, in zonele joase de relief, vantul…

- Vasluienii cu abilitati in afaceri care sunt stabiliti in strainatate vor putea infiinta si conduce o firma acasa daca vor accesa fondurile puse la dispozitie prin proiectul „ReCONNECT DIASPORA accesat de ADI EURONEST, asociatie din care face parte si Consiliul Judetean (CJ) Vaslui, alaturi de cele…