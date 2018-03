Stiri pe aceeasi tema

- "Din perspectiva noastra, convergenta abordarilor nationale pe teme curente de securitate si aparare a spatiului euroatlantic presupune dezvoltarea cooperarii mai aplicate, inclusiv prin valorificarea diferitelor formate multinationale. In acest sens, in conditiile in care statele de pe flancul estic…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a afirmat marti, in debutul reuniunii ministrilor apararii din tarile participante la "Initiativa Bucharest 9 (B9)", ca statele de pe flancul estic al NATO impartasesc o serie de preocupari comune si particulare, din perspectiva perceptiei asupra riscurilor si amenintarilor…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anuntat luni suprimarea a 17 posturi de ministru adjunct in cadrul guvernului sau, acuzat ca este prea generos cu atribuirea de functii ministeriale, relateaza AFP. 'Am anuntat deja demisia a cinci persoane. Cu schimbarile adoptate astazi, se…

- Presedintele polonez Andrzej Duda le-a cerut scuze evreilor care au fost expulzati de catre autoritatile comuniste in 1968, scrie BBC.Polonia regreta „acest act rusinos”, a spus Duda, aducand un omagiu miilor de evrei care au fost nevoiti sa paraseasca tara. In timpul discursului sau,…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki i-a prezentat joi, la Bruxelles, presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, un document in care este explicata controversata reforma a sistemului judiciar din Polonia, transmit Reuters si dpa. Documentul mentioneaza ca reformele initiate…

- Interviu cu Petru Jardan, Director general „Avia Invest" D-le Jardan, in ultimii ani, inclusiv in 2017, s-au facut importante investitii la Aeroportul International Chisinau, aflat in concesiunea „Avia Invest". Care e situatia la aeroport acum?

- Oficialul in varsta de 32 de ani este o figura controversata in politica poloneza. El se opune la ceea ce numeste islamizarea Europei, iar o data a afirmat ca imigrantii din Africa si Orientul Mijlociu vor intra in Polonia "numai peste cadavrul" sau.De asemenea, ii place fotbalul, isi exprima…

- Guvernul polonez va cheltui peste 25 miliarde de zloti (6,05 miliarde de euro) pana in 2030 pe dezvoltarea si modernizarea porturilor maritime, scrie Warsaw Voice. Astfel, peste 9,5 miliarde de zloti vor fi investiti in Szczecin-Swinoujscie, 8,6 miliarde de zloti in Gdansk si peste 4,5 miliarde…

- Eforturile Poloniei si ale Comisiei Europene pentru solutionarea disputei legate de statul de drept se indreapta in directia corecta, a estimat luni ministrul polonez pentru afaceri europene, Konrad Szymanski, citat de dpa. Comisia Europeana a anuntat la 20 decembrie lansarea procedurii de activare…

- Romania și Polonia au respins, in urma cu cateva zile, conditionarea alocarii fondurilor europene de respectarea principiilor statului de drept. Ei bine, dupa cum deja se știe, puterea politica din ambele țari fac – de ceva vreme – eforturi supraomenești pentru a pune mana pe toate instituțiile, inclusiv…

- Dupa 45 de ediții, ,,The Wall- Marele Zid” a incheiat un prim sezon plin de emoție și stralucire, iar jocul imprevizibil din fața proiecției a schimbat de nenumarate ori destinul concurenților. Emisiunea fenomen revine cu sezonul al doilea, care va fi difuzat pe Antena 1 din aceasta primavara, iar Valentin…

- Fostul presedinte georgian devenit lider al protestelor in Ucraina, Mihail Saakasvili a cerut marti Uniunii Europene si cancelarului german, Angela Merkel, in special sa-l sprijine in campania sa anticoruptie impotriva presedintelui ucrainean Petro Porosenko, informeaza dpa.Porosenko distruge…

- Afirmatiile recente facute de catre premierul Belgiei in privinta cotelor obligatorii de imigranti la nivelul Uniunii Europene evidentiaza presiunile exercitate asupra Ungariei, a declarat Csaba Domotor, secretar de stat pentru Cabinetul premierului ungar, relateaza agentia MTI. "Recenta…

- Raspunsurile si actiunile politicienilor din majoritatea PSD-ALDE in ceea ce priveste respectarea statului de drept, de multe ori similare cu cele ale omologilor din tari ca Ungaria sau Polonia, ar putea atrage, in viitorul apropiat, pedepsirea atitudinii Romaniei de catre institutiile Uniunii Europene.

- La sfarsitul saptamanii trecute, primarul Mihai Chirica a avut o intrevedere cu Excelenta Sa Ovidiu Dranga, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Romaniei in Republica Polona, si cu reprezentantii Camerei de Comert si Industrie Polono - Romane. S-a discutat despre posibilitatea de a dezvolta…

- VIDEO | Super Bowl 2018: Justin Timberlake i-a adus un omagiu lui Prince Cantaretul american Justin Timberlake i-a adus un omagiu lui Prince duminica, in timpul recitalului din pauza celei de-a 52-a gale Super Bowl, finala campionatului Ligii de fotbal american nationale, care a avut loc in Minneapolis,…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Atleta Andreea Panțuroiu vrea un nou record personal la triplusalt. Campioana europeana de tineret la triplusalt in 2017, Andreea Panțuroiu, este noua sportiva a clubului CSM București. Ea va concura in premiera pentru gruparea din capitala la Campionatul Național indoor, programat in acest weekend,…

- S-a defectat pe linia de tramvai. Circulatia, blocata aproape o ora FOTO O masina defecta a dat peste cap circulatia tramvaielor in cartierul clujean Manastur. În data de 2 februarie 2018, circulatia tramvaielor a fost blocata pe strada Primaverii timp de 49 minute în intervalul orar…

- Traseul de vizitare a Cheilor Turzii se inchide temporar Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Cluj anunța ca intregul traseu de vizitare a Cheilor Turzii se inchide temporar. Aceasta masura a fost impusa de existența unui risc ridicat de alunecare în zona respectiva, astfel încât…

- Polonia este prima tara care a interzis cumparaturile duminica In traditia crestina, duminica este zi de odihna. Iar in Polonia, acest lucru a devenit lege. Presedintele Andrzej Duda a semnat legea care interzice cumparaturile in zilele de duminica. Conform actului normativ, începând…

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca legarea fondurilor europene de statul de drept în Polonia si România ar constitui &"o încalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit joi pe ministrul Afacerilor Externe al Republicii Polone, Jacek Czaputowicz, printre temele discutate numarându-se si cooperarea strategica. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a evidentiat nivelul excelent…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a semnat actul normativ cu privire la aceasta interzicere a comerțului in zilele de duminica. Decizia ar urma sa atraga proteste din partea marilor retaileri occidentali, care sunt principala tinta a legii. O mare parte din profiturile lor este obtinuta…

- Israelul a convocat un diplomat polonez de rang inalt, duminica, pentru a-si exprima ingrijorarea privind un proiect de lege referitor la retinerea tuturor persoanelor care acuza Polonia pentru Holocaust, informeaza site-ul postului France24.

- Granitele trebuie sa fie sigilate, a declarat ministrul de externe polonez, Jacek Czaputowicz, in legatura cu criza migrantilor, mentionand totodata ca tara sa intentioneaza sa ofere asistenta in zonele de vin migrantii, relateaza vineri PAP. ''Politica noastra privind migratia…

- Lech Przemieniecki este noul CEO al retailerului PPT Preturi pentru Tine, dupa ce in ultimii opt ani el a fost pe rand vicepresedinte si apoi presedinte al celei mai cunoscute companii de retail din Polonia, TXM S.A, care opereaza peste 350 de magazine in Polonia, Cehia, Slovacia si Romania.…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat, miercuri, ca guvernul polonez ar putea incerca sa retraga tara din Uniunea Europeana in cazul in care finantarea europeana va fi afectata de sanctiuni impuse din cauza situatiei sistemului judiciar polonez, relateaza site-ul france24.com.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa, dupa ce presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a intalnit cu el marti seara la Bruxelles pentru a-i transmite criticile oficialilor europeni…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, crede ca nationalistii conservatori aflati la putere in Polonia ar putea incerca sa scoata tara din Uniunea Europeana in momentul in care Varsovia va deveni un contributor net la bugetul european, potrivit unui interviu publicat miercuri si citat de AFP.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a reiterat marti seara, la Bruxelles, pozitia Varsoviei cu privire la sistemul de distribuire a migrantilor în interiorul Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, transmite PAP. Seful executivului polonez l-a informat pe presedintele Comisiei Europene,…

- Germania este in stare de alerta maxima, dupa ce descoperirea unor noi cazuri de pesta porcina africana in Polonia si Cehia a crescut riscul ca boala sa treaca granita, transmite DPA.Un purtator de cuvant de la institutul de sanatate animala Friedrich Loeffler Institute (FLI) a declarat…

- Guvernul polonez intentioneaza sa discute in urmatoarele trei luni cu statele membre ale Uniunii Europene, ca raspuns la decizia Comisiei Europene de a declansa procedurile de sanctionare a Poloniei, a anuntat ministrul polonez de Externe, Witold Waszczykowski.

- Guvernul polonez pregateste o ofensiva diplomatica pentru a contracara decizia Comisiei Europene de a activa articolul 7 din Tratatul UE, o masura inedita luata ca raspuns în fata reformei sistemului judiciar polonez.

- Guvernul conservator de la Varsovia vrea sa abroge legea cu privire la prescrierea crimelor comise în timpul regimului comunist, lege introdusa în 1997 de executivul de stânga aflat la acea vreme la putere în Polonia, scrie agerpres.ro.

- Guvernul conservator de la Varsovia vrea sa abroge legea cu privire la prescrierea crimelor comise in timpul regimului comunist, lege introdusa in 1997 de executivul de stanga aflat la acea vreme la putere in Polonia, transmit AFP si PAP. Ministrul justitiei Zbigniew Ziobro, care este…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca nu doreste sa comenteze deciziile Parlamentului de la Varsovia, dar a spus ca Polonia este o tara pentru care are toata admiratia, in timp ce senatorul PMP Traian Basescu a sustinut ca atunci cand Romania a intrat in Uniunea Europeana…

- Polonia este considerata in prezent drept o forta a dezintegrarii pentru Uniunea Europeana si, prin urmare, este important sa se puna capat distrugerii reputatiei Varsoviei, a declarat miercuri presedintele Consiliului European Donald Tusk, dupa decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de activare…

- Decizia de a lansa sau nu procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene - articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu - ori de a initia un nou dialog este o prerogativa a Comisiei Europene, a declarat marti noul premier polonez…

- Dup Brexit, ar putea urma Polexit! Un fost ministru de Externe al Poloniei afirma ca relațiile dintre Polonia și UE s-ar putea incheia cu o ieșire a țarii din comunitatea europeana.Relațiile intre Uniunea Europeana și Polonia ar putea sa se termine cu un Polexit, in cazul in care autoritațile…

