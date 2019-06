Stiri pe aceeasi tema

- La fel ca vacile considerate sacre in India de proprietarii lor, cele 180 de vaci poloneze se plimbau de mai multi ani in libertate, pe campurile din municipalitatea Deszczno din vestul tarii. Insa ofiterul-sef al biroului veterinar din Polonia a declarat la inceputul acestei luni ca ele reprezinta…

- Daniel Constantin, fost ministru al Agriculturii, vine cu precizari privind istoria cimitirului de pe Valea Uzului, cimitir in care crucile eroilor au fost acoperite cu saci de gunoi.Citește și: Mihai Tudose intra la RUPERE in scandalul reținerilor de la Topoloveni: 'Cine nu striga Dragnea…

- Legea dublului standard se va aplica inclusiv fermierilor români, care folosesc substanțe pentru grabirea coacerii legumelor, a declarat duminica președintele PSD Liviu Dragnea, la TVR 1, potrivit Mediafax.„Legea dublului standard, carre va fi adoptata în curând, va fi valabila…

- Platoul de filmare al emisiunii „Viata satului" de la TVR este pregatit pentru a-l gazdui pe liderul PSD, Liviu Dragnea, dar si pe ministrul Agriculturii, Petre Daea. Emisiunea se filmeaza in localitatea Poiana Sibiului, departe de ochii presei locale si a activistilor civici, anunta Turnul Sfatului.…

- Presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, liberalul Gigel Stirbu, reacționeaza dur dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, si ministrul Agriculturii, Petre Daea, au fost invitati duminica in emisiunea „Viata Satului“ de la TVR. Televiziunea Publice este acuzata ca a facut „campanie mascata…

- Laurentino "Nito" Cortizo se declara învingator în alegerile prezidențiale de duminica, dupa o cursa neașteptat de strânsa care l-a plasat la mai puțin de doua puncte diferența de Romulo Roux, scrie Reuters. Cu peste 90% din voturi numarate, Cortizo are un procent…

- Unul dintre evenimentele menite sa aduca fata in fata agricultorii si autoritatile responsabile de acest sector, precum si companii cu activitate conexa ... The post Fermierii au pus degetul pe ranile deschise ale agriculturii appeared first on Renasterea banateana .

- "Pentru punerea in functiune a sistemului de irigatii pe baza programului de guvernare aprobat in Parlament au fost prevazute sume in bugetul de stat astfel incat sa ajungem in 2020 la doua milioane de hectare irigabile, pentru a putea face fata conditiilor climaterice tot mai diferite si nepotrivite.…