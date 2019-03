Stiri pe aceeasi tema

- Legea bugetului pe anul 2019, adoptata vineri, dupa o intarziere de mai bine de doua luni, ar putea fi retrimisa de catre președintele Klaus Iohannis in Parlament, pe fondul criticilor aduse de catre acesta și a faptului ca proiectul a redus masiv sumele alocate serviciilor secrete. Eugen Teodorovici,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, s-au reintors la Parlament, dupa intalnirea cu primarii de municipii, pentru a relua discuțiile pe buget alaturi de președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu.Surse politice au relatat, pentru MEDIAFAX, ca Liviu Dragnea…

- La discutiile despre bugetul pentru 2019 intre ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și liderul PSD Liviu Dragnea, purtate la Parlament, guvernul... The post Cum vrea guvernul sa imparta bugetul pentru administrațiile locale appeared first on Renasterea banateana .

- Premierul Viorica Dancila a venit luni la Parlament, unde are o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, informeaza Agerpres.roIntalnirea se desfasoara in biroul presedintelui Camerei Deputatilor.Si ministrul Finantelor, Eugen…

- "Probabil noua sefa a Fiscului pe tara, domnisoara Triculescu, a descoperit in doua-trei zile de cand exercita functia ce se intampla la multinationale. (...) Daca sunt companii care nu si-au platit taxele si impozitele in conformitate cu legea este vina exclusiva a guvernantilor, adica a ministerului…

- Actiunile liderului PSD, Liviu Dragnea, anuntate prin vocea ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa scenariul facut de Darius Valcov, sunt asemuite, din punct de vedere al efectelor, cu cele ale dictatorului Nicolae Ceausescu, un „oltean suficient de siret cat sa priceapa unele mecanisme economice,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca ordonanta de urgenta anuntata de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, care "introduce noi taxe si impozite", vine cu idei "nemaiauzite" si "arunca in haos economia". El consideră această chestiune "foarte…