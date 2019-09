Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii a cerut sefului Corpului de Control sa faca o analiza, impreuna cu o echipa, pentru a vedea cum poate fi reorganizat Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, pentru a deveni eficient.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a verificat modul in care sunt utilizate fondurile alocate de Ministerul Sanatatii la Spitalul Judetean de Urgenta „Constantin Opris” din Baia Mare. Anul acesta, Ministerul Sanatatii a alocat 14 milioane de lei unitatii sanitare pentru achizitia de aparatura medicala…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca a solicitat Corpului de Control o verificare amanuntita la Spitalul de Psihiatrie din Sapoca, Buzau, mentionand ca va lua masuri in cazul in care aceasta va fi neglijata. Pintea a mai precizat ca in momentul incidentului, in spital, pe tura, se aflau…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat ca vor fi depuse plangeri penale dupa tragedia de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca, insa așteapta rezultatul controlului pentru a ști pe numele cui se vor indrepta aceste demersuri.„Cu siguranța (vor fi depuse plangeri penale, n.r.) Voi comunica”,…

- Ministra Sanatații, Sorina Pintea a declarat dupa ce a ajuns la Spitalul de Psihiatrie Sapoca sa coordoneze ancheta intera, ca ministerul a crescut numarul posturilor din spital cu 45 in ultimii 30 de ani. Ministra crede ca tragedia in care au murit 4 persoane putea fi evitata. Sorina Pintea a venit…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, și-a trimis, de urgența, Corpul de Control, pentru a verifica situația de la Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca. A fost o noapte de coșmar la Spitalul de Psihiatrie și pentru masuri de Siguranța Sapoca, din județul Buzau. Un pacient in varsta…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea a precizat ca ministerul lucreaza la indicatorii de performanța care vizeaza efectuarea plații personalului medical in funcție de performanța, insa ca aceștia nu vor afecta salarile medicilor in sensul scaderii. Actul normativ ar putea aparea spre sfarștiul anului,…

- Ministrul Sanatații, declarații despre alerta cibernetica: „Atacul a oprit internarile in spitale”. Mai multe spitale sunt afectate. Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a susținut o declarație de presa cu privire la atacul cibernetic din spitale. „Cinci spitale sunt afectate, unul dintre ele este Victor…