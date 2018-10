Stiri pe aceeasi tema

- Un neștiutor sau un nesabuit a creat un nou focar de pesta porcina, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, luni seara la emisiunea Pulsul zilei de la TVR. Demnitarul s-a referit la resturile de animale aruncate recent in padurile de la marginea județului Teleorman.

- Ferma Salcia, singura ferma comerciala de porcine din judetul Teleorman, detinuta majoritar de Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea - liderul PSD, este in pericol de a fi contaminata cu pesta porcina africana, scrie Ziarul Financiar.

- Pesta porcina africana s-a extins in regiunea noastra dupa ce in 2007 a aparut in Georgia, in Caucaz. Locuitorii din Sardinia, Italia, nu au reusit sa scape de pesta nici dupa 40 de ani. Unul dintre motive este acela ca fermieri continua sa isi tina porcii in libertate lasandu-i sa se hraneasca liberi…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Olt a impus miercuri-dimineața masuri de supraveghere in noua localitați din Olt, dupa ce in județul vecin, teleorman, a fost identificat primul caz de pesta porcina, la un purcel abandonat intr-o padure ...

- Dupa ce ministrul Agriculturii s-a laudat ca a obtinut aprobare de la Comisia Europeana pentru alocarea a 43 de milioane de euro pentru pesta porcina, europarlamentarul Siegfried Muresan afirma ca Daea a luat bani dintr-un buzunar al fermierului roman si i-a bagat in celalalt. "Un buzunar…

- In data de 6 septembrie 2018, s a desfasurat la Bruxelles, Conferinta la nivel inalt ldquo;Bolile transfrontaliere in Europa, importanta cooperarii internationale pentru cresterea sustenabila a animalelor". La conferinta au fost invitate toate statele membre ale UE precum si tari terte din Europa si…

- ''Totalul despagubirilor, in urma calculului efectuat astazi, ar ajunge undeva la 43 de milioane de euro. Pe data de 16 iulie am spus in consiliul miniștrilor la Bruxelles care este situația din Romania. Am pornit toate demersurile pentru a primi o suma substanțiala din despagubiri de la Parlamentul…

- Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, e acuzat ca ar fi știut dinainte ca informația sa fie publica despre epidemia de pesta porcina africana și a scapat de 10.000 de porci. Acuzația ii aparține lui Catalin Tolontan care a descoperit ca din 13.500 de porci, in iulie 2017, ferma din Teleorman a lui…