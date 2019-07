Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a prezentat miercuri primele rezultate ale unui chestionar adresat cetatenilor romani si ONG-urilor din strainatate. Ea a precizat ca cifrele actuale arata ca un numar de aproximativ 9,7 milioane de romani sunt plecati din tara si ca motivele…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat miercuri ca pentru alegerile prezidentiale din toamna institutia pe care o conduce va demara, alaturi de Ministerul Afacerilor Externe, o campanie de informare.

- Guvernul a suplimentat bugetul Ministerul Romanilor de Pretutindeni pentru bursele acordate elevilor etnici romani din Ucraina. Executivul a decis alocarea a inca 3.000.000 de lei pentru suplimentarea numarului de burse pe care MRP le acorda elevilor etnici romani din Ucraina care studiaza in limba…

- Violeta Vijulie a spus ca știrea este falsa, dar se bucura ca este in echipa lui Ludovic Orban. Ea era trecuta la Ministerul Romanilor de Pretutindeni pe respectiva lista. ”In legatura cu stirea care a aparut pe surse. Vreau sa va spun ca ma simt onorata sa fac parte din echipa presedintelui…

- CEC va deschide, în urmatoarea perioada, sucursale în strainatate, în țarile unde exista comunitați importante de români, pentru ca aceștia sa poata trimite mai ușor bani acasa, fara comisioaane, a declarat marți la Frasin, în jud. Suceava, ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici,…

- Cinci mii de persoane cu dizabilitati care beneficiaza de servicii consiliere pentru incurajarea ocuparii vor putea beneficia de sprijin financiar sub forma unui voucher de 5.000 de euro pentru achizitionarea de dispozitive si tehnologii asistive si tehnologii de acces in vederea angajarii, a anuntat…

- Ministrul interimar Ștefan-Radu Oprea aflat in vizita in Italia a participat duminica, 12 mai 2019, la debutul implementarii inițiativelor Școala Romaneasca și Școala de vara desfașurate de Parohia ortodoxa romana "Botezul Domnului" in Monterotondo și Fonte Nuova, cu sprijinul Centrului Roman pentru…