Ministrul pentru Mediul de Afaceri: Multinationalele nu vor pleca dupa Ordonanta Teodorovici, cum n-au facut-o nici dupa Revolutia Fiscala

Stiri pe aceeasi tema

- Reactiile negative din partea mediului de afaceri cu privire la Ordonanta de Urgenta adoptata vineri sunt similare cu cele referitoare la transferul contributiilor, insa nicio multinationala nu a parasit Romania, ci, dimpotriva, investitiile straine au crescut, a declarat, joi, ministrul pentru Mediul…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ștefan-Radu Oprea, impreuna cu ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, au discutat marți, 11 decembrie 2018, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, despre prioritațile Romaniei la Președinția…

- IMM Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta pentru Start-Up Nation 2018: In a doua jumatate a lunii decembrie vrem sa deschidem aplicatia Tweet Print Mail Autor: Florentina Nitu astazi, 16:04 0 Modificarile propuse proiectului ordonantei de urgenta nr. 10/2017, in urma cu mai bine de doua…

- Apelul de proiecte pentru Programul Start-up Nation 2018 ar putea fi lansat de Ziua Nationala a Romaniei, 1 Decembrie, a declarat vineri, la Deva, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, in cadrul unei sesiuni de informare organizata pentru prezentarea noutatilor…

- Stefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, se afla in China, pentru o vizita oficiala ale carei scopuri principale sunt reducerea deficitului comercial si promovarea Romaniei ca destinatie de investitii.

- Stefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, se afla in China, pentru o vizita oficiala ale carei scopuri principale sunt reducerea deficitului comercial si promovarea Romaniei ca destinatie de investitii.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, a fost luat la intrebari de catre deputatul liberal de Suceava Ioan Balan. Acesta si-a exprimat nemultumirea vizavi de lipsa de implicare a celor care au gestionat acest minister in ceea ce priveste investitiile in ...

- Ștefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, promoveaza Romania ca destinație profitabila de afaceri in cadrul unei vizite oficiale pe care o efectueaza in Republica Socialista Vietnam in perioada 22-23 octombrie a.c., la invitația omologului sau Tran Tuan Anh, ministrul…