- Reuniunea Consiliului Spatiului Economic European (SEE) de luni va pune accent pe evaluarea acordului intre statele din acest spatiu si pe problematica schimbarilor climatice, iar, pentru Romania, importanta este accesarea cat mai rapida a fondurilor norvegiene, a declarat, luni, pentru AGERPRES,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, va prezida luni, la Bruxelles, a 51-a reuniune a Consiliului Spatiului Economic European (SEE), conform unui comunicat al ministerului de resort potrivit Agerpres. Consiliul SEE se reuneste de doua ori pe an la…

- Prim-ministrul Guvernului Romaniei, Viorica Dancila, alaturi de ministrul Finanțelor Publice și ministru interimar al Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, de ministrul Sanatații, Sorina Pintea, de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat – ministru interimar pentru Romanii de…

- Mai bine de 5.300 de proiecte au fost admise pana acum in cadrul programului Start-Up Nation 2018, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ștefan Oprea. "Situatia la zi pentru Start-Up Nation 2018: 6.688...

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, a anunțat ca urmeaza ca Guvernul sa inceapa semnarea contractelor cu primele companii din cadrul programului Start-Up Nation.

- La eveniment au participat Hans Klemm, ambasadorul SUA in Romania, oficiali din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, reprezentanți ai AmCham și ai companiilor romanești care vor participa la eveniment. Cu aceasta ocazie, Ana Birchall a prezentat mesajul prim-ministrului…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a transmis o noua serie de informatii firmelor din Romania referitoare la regimul tarifar provizoriu care ar putea intra in vigoare in relatia cu Marea Britanie in cazul unui Brexit fara acord. În contextul celor mai recente…