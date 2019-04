Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, a anunțat ca urmeaza ca Guvernul sa inceapa semnarea contractelor cu primele companii din cadrul programului Start-Up Nation.

- Guvernul va incepe, in prima parte a lunii mai, semnarea contractelor cu primele 200 de companii deja verificate din cadrul programului Start-Up Nation 2018, a declarat joi, la Palatul Victoria, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea. "Situatia la zi pentru Start-Up…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, a avut luni o intalnire cu directorul general al companiei Michelin Romania, Stephane Roy de Lachaise, cu care a discutat despre investitii si inovare, informeaza ministerul de resort printr-un comunicat. …

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ștefan-Radu Oprea s-a aflat joi, impreuna cu ministrul de finanțe Teodorovici, intr-o vizita maraton in Bistrița-Nasaud, ocazie cu care a avut intalniri cu primarii din județ, cu reprezentanții si cu angajații societaților Comelf și Rombat…

- Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a anunțat, joi, la Bistrița, ca primele contracte de finanțare pentru Start-up Nation vor fi semnate incepand cu data de 6 mai, potrivit mediafax.Citește și: Lovitura pentru Monica Gabor! Aceasta risca sa iși piarda…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, si vicepremierul si ministru al Dezvoltarii Economice, Muncii si Politicilor Sociale din Italia, Luigi Di Maio, au semnat miercuri, la Roma, un Memorandum de Intelegere privind cooperarea pe terte piete, informeaza ministerul…

- Romania si Bulgaria au o multitudine de oportunitati pe care le pot valorifica in plan economic bilateral si regional, iar climatul de afaceri stimulativ, ritmul alert de dezvoltare si interconectarea celor doua economii permit aprofundarea cooperarii sectoriale, in special in industrie, infrastructura…

- Vanzarea proiectelor Start-up Nation pe platforme gen OLX nu e un lucru rau, deoarece prin vanzare se transmit si toate obligatiile si exista responsabilitatea tranzactiei, a declarat luni ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), Stefan Radu Oprea, la dezbaterile privind…