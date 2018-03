Stiri pe aceeasi tema

- Start Up Nation ar putea fi in acest an mult mai atractiv pentru cei care vor sa isi dezvolte o afacere, astfel ca Ministerul pentru Mediul de Afaceri se asteapta la un numar aproape dublu de solicitanti comparativ cu 2017. In acest context, specialistii ministerului incearca sa simplifice procedura…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca isi doreste de la programul Start Up Nation 2018 sa fie mai simplu pentru cei care aplica, bancile sa judece la fel, iar toate aspectele sa fie tratate transparent si egal oriunde in tara. …

- "Dati-mi voie sa incheiem mai intai consultarile si dezbaterile. Nu ar fi onest fata de ceilalti cu care nu am apucat inca sa discutam sa ne antepronuntam si sa lansam o data. Maine (sambata -n.r.), vom fi la Constanta deja gata si cu graficul de timp, pentru ca eu am cerut ca lansarea programului…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a sustinut, vineri, intr-o conferinta de presa, la Alba Iulia, ca 2018 "nu va mai fi un an al schimbarilor" majore din punct de vedere fiscal pentru mediul de afaceri. "Anul acesta si anii viitori vor fi ani ai stabilitatii si…

- Am vorbit zilele acestea despre discursul lui Liviu Dragnea ținut la congresul PSD. In masura in care social democrații domina electoral spectrul pe care in mod convențional il denumim de stanga și in masura in care Liviu Dragnea și-a afirmat la congres dominația asupra social democraților, putem…

- Liviu Dragnea reactioneaza la informatia lansata de Romania TV, cu privire la o posibila vizita a liderului PSD in SUA, alaturi de ministrul Eugen Teodorovici, prin medierea lui Vasile Dincu.Intrebat despre aceasta posibila vizita, marti, la Parlament, Dragnea raspuns: "Cine a zis asta?" Dupa…

- 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania Cercetatori în istoriografia contemporana din Republica Moldova si România se întâlnesc, în aceste zile, la Memorialul Sighet, pentru a marca 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Evenimentul a avut…

- La inceputul acestei saptamani, Radu Oprea – ministrul Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, a participat, in calitate de gazda, la o intalnire a oamenilor de afaceri prahoveni cu ambasadorul Germaniei in Romania, aflat in vizita la Ploiesti. Cu aceasta ocazie, a acordat un scurt interviu si…

- V. Negrescu: Pregatirile pentru președinția Consiliului UE sunt in grafic Victor Negrescu. Foto: Arhiva. Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, sustine ca pregatirile pentru preluarea de catre România a presedintiei Consiliul Uniunii Europene sunt în grafic.…

- Nicoleta Dumitrescu Pe langa Universitatea de Petrol si Gaze din Ploiesti, “aurul negru”, vinurile rosii, turismul– considerate ca fiind principalii ambasadori ai judetului peste hotare, incepand de ieri, Prahova mai are inca un ambasador, de rang inalt. Este vorba despre Cord Meier-Klodt, care a anuntat…

- Natalia Intotero - vizita in regiunile istorice Cernauti si Transcapatia Cernauti. Foto: wikipedia.org Ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero, a solicitat autoritatilor din Ucraina sa modifice articolul din Legea Educatiei care îngradeste dreptul comunitatii românesti…

- In pofida opozitiei intregii industrii si a oficialilor pietelor din Romania, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale emitea, acum aproape trei saptamani, ordinul referitor la pretul la care se vor aplica procentele de redeventa pentru gazele naturale extrase din Romania. Astfel, pretul de referinta…

- Intr-o prima reactie avuta dupa anuntul facut, joi seara, de catre ministrul Justitiei, premierul Dancila a ales sa nu comenteze foarte mult subiectul. Incepand prin a spune ca in opinia sa “Justitia trebuie sa fie libera”, prim-ministrul a mentionat ca a urmarit la TV prezentarea facuta de Tudorel…

- Declinul demografic este una dintre cele mai mari probleme cu care se confrunta Romania, iar Argesul nu face exceptie. Populatia judetului a scazut continuu dupa 1990, factorii fiind mai multi: migratia externa, reducerea numarului ...

- Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul organizeaza, pe data de 23 februarie, incepand cu ora 11.00, Conferinta omagiala „Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare, Stiinta”. Evenimentul va marca cei 180 de ani de la nasterea lui Bogdan Petriceicu Hasdeu - academician, enciclopedist, jurist,…

- Toti contribuabilii sunt asigurati din punct de vedere medical, da asigurari ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, referitor la Formularul 600. El subliniaza totodata ca, pana la 25 martie, la nivelul Guvernului, se va face un act normativ care va schimba mecanismul intr-unul foarte simplu.

- Consolidarea fiscala a gru­purilor de companii romanesti le-ar da acestora sansa sa poata concura cu grupurile straine, in contextul in care grupurile autohotone sunt 5.000 la numar, iar cele straine 68.000, spun reprezentantii Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR). Prima initiativa…

- Guvernul Romaniei are "o responsabilitate politica foarte clara" in privinta modificarilor din justitie si "nu poate doar sa spuna ca parlamentul se ocupa de aceasta chestiune", a declarat miercuri, la o intalnire restransa cu jurnalisti romani, eurodeputata Ska Keller, copresedinte al Grupului Verzilor/Alianta…

- Scopul programului Start-Up Nation este acela de a ajuta intreprinzatorii aflați la inceput de drum sa porneasca o afacere. De aceea, obiectivele urmarite au in centrul lor stimularea inființarii și dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, imbunatatirea performantelor economice ale acestora,…

- Avand in vedere informatiile vehiculate in mass-media, referitoare la initiativa unor intreprinzatori, ale caror proiecte au fost acceptate pentru finantare in cadrul programului Start-Up Nation 2017, de a incerca sa cesioneze parti sociale ale firmelor, precum si solicitarile de clarificare a legalitatii…

- Radu Ștefan Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a analizat, impreuna cu secretarul de stat Adrian Dobre și partenerii ministerului in implementarea programului Start-Up Nation, stadiul proiectelor acceptate la finanțare in ediția 2017 și masurile de fluidizare și creștere…

- Implementarea programului Start-Up Nation 2017 va fi finalizata in perioada martie-aprilie 2018, iar, pentru editia din acest an, noul ministru de resort, Radu Oprea, propune o comunicare mult mai aplicata si concentrata, astfel incat problemele sa poata fi identificate si remediate rapid, se arata…

- Urmare evenimentului „Deschiderea negocierilor de semnare a unui acord de liber schimb intre Uniunea Europeana, Noua Zeelanda și Australia”, ce a avut loc la data de 1 februarie 2018, firmele și experții participanți au semnalat urmatoarele elemente de interes, in cadrul negocierilor, care vor fi prezentate…

- Anul 2017 a fost unul dintre cei mai buni ani post decembriști din punct de vedere al tabloului macroeconomic. Pentru 2017 avem urmatoarele date oficiale: • creștere economica de 7%, primul loc in UE28. • deficit bugetar de 2,8% din PIB (mai mic decat in 2016). • datorie publica de 36,4% din PIB (in…

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, nu s-a aratat luni ingrijorat de faptul ca unii dintre cei care s-au calificat la finantare in programul Start Up Nation si-au scos la vanzare firmele pe site-uri de mica publicitate ca OLX, in loc sa dezvolte afaceri. Oprea le-a spus parlamentarilor,…

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a afirmat, luni, ca rechizitoriul in care a fost acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani a fost restituit procurorilor, de instanta, si anulat ca nelegal. De asemenea, el a spus ca nu este o rusine ca o firma privata…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate a Parlamentului. Oprea a fost validat cu 32 voturi pentru, 13 impotriva si nicio abtinere.

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul PSD la functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, cu 32 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”.

- Prima referire in termeni critici la ministrul Viorel Ștefan a venit chiar in ianuarie 2017, la scurt timp dupa investirea Guvernului Grindeanu, cand Liviu Dragnea a apreciat, in contextul discuțiilor despre bugetul de stat, ca acesta „a fost puțin mai moale decat trebuia”. „Discutia a fost generata…

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a transmis un mesaj in numele organizatiei pe care o conduce, imediat dupa investirea lui Radu Oprea in functia de ministru al Mediului de Afaceri. Organizația PSD Prahova saluta propunerea in fruntea unuia dintre ministerele viitorului Guvern, condus de doamna…

- Întrebat daca este de acord cu învestirea în funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri al lui Radu Oprea, având în vedere ca acesta este trimis în judecata pentru evaziune fiscala și spalare de bani,

- Radu Oprea a fost propus de PSD pentru funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, si-a exprimat convingerea ca Radu Oprea, propus...

- – Ii invit pe tinerii din Alba sa aplice! Situatia implementarii programului Start-up Nation este in graficul stabilit initial prin procedura de implementare, neexistand intarzieri, personalul agentiilor si al institutiilor de credit partenere fiind implicat in rezolvarea tuturor deconturilor depuse.…

- Mandri sa fim romani! Dragi maramureseni, Anul acesta, romanii de pretutindeni sarbatoresc centenarul nasterii statului modern, eveniment major in existenta si definirea identitatii noastre ca natie. Romania de astazi, un stat independent si suveran, membra a Uniunii Europene si a NATO, nu ar fi existat…

- Despre cat de mult ii incurca schimbarile legislative si despre cat de greu le este tinerilor sa porneasca o afacere in Romania au vorbit cei din mediu de afaceri din regiunea Moldovei, in cadrul unei intalniri cu Paula Pirvanescu, secretarul de Stat in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a reluat, vineri, ideea vehiculata deja de câtiva ani potrivit careia un al treilea producator auto este interesat sa vina în România, însa fara a preciza numele companiei. "Pentru ministerul pe care…

- In anul 2017, Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europana, de peste 7%, iar in acest context, un aport semnificativ la cresterea economica o are cresterea schimburilor bilaterale, a declarat miercuri, in sedinta de Guvern, Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- In ultimii douazeci de ani, rata criminalitații s-a redus la mai bine de jumatate din valoarea maxima inregistrata la sfarșitul anilor ‘90. Factorii socio-economici au influențat puternic evoluția ratei criminalitații din Romania. O treime din județele Romaniei au cunoscut o evoluție sinuoasa a ratei…

- "Vreau sa nuantez o declaratie pe care am facut-o miercuri si care a fost gresit inteleasa. Imi mentin foarte clar pozitia ca roman ca nu este negociabila sub nicio forma, nici macar amiabila, integritatea teritoriala a Romaniei, nu se poate vorbi despre autonomia unei bucati din Romania. Cand m-am…

- Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua cu mediul de afaceri, a declarat, vineri, premierul Mihai Tudose, dupa o intrevedere cu o delegatie a companiei Ford condusa de vicepresedintele Andrew McCall. „Romania este un mediu cu oportunitati de noi investitii si de dezvoltare…

- Mesajul fostului ministru al Sanatatii postat, duminica, pe Facebook, se intituleaza "Despre hotie, crima, fente si floricele" si vorbeste despre cateva "fente" care au fost aplicate de "mai-marii transplantului din Romania, cu domnul Lucan in frunte". Potrivit lui Voiculescu, fenta numarul unu a fost…

- Monica Gabor a transmis un mesaj plin de emotie pentru fiica ei si a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor se afla in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna in compania fiicei sale si a omului de afaceri Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care are o relatie de mai multi ani cu omul…

- Ilan Laufer, Ministrul pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat, sustine ca Guvernul României poarta discutii în vederea posibilei relocari a bursei de la Londra la Bucuresti în contextul Brexit-ului.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, a vorbit la postul american de televiziune FOX Business despre relațiile cu președintele Donald Trump și acordurile economice dintre România și SUA. ”România este cel mai pro-american stat din UE.…

- Schimburile bilaterale dintre SUA si Romania vor depasi pana la finalul anului un maxim istoric de 3 miliarde dolari, spune Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, care s-a intalnit la Washington cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, acestia discutand…

- La data de 15 decembrie 2017, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer si ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, au avut o intalnire cu secretarul american al comertului, Wilbur Ross, conform Agerpres.Citește și: Prins in „flagrant”! Florin…

