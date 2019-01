Stiri pe aceeasi tema

- Stefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, a anuntat, miercuri, stadiul StartUp Nation 2018, a carui aplicatie este deschisa, in prezent, scrie Mediafax. „Pentru StartUp Nation 2018, avem peste 14.000 de planuri de afaceri deja implementate in ...

- Reactiile negative din partea mediului de afaceri cu privire la Ordonanta de Urgenta adoptata vineri (Ordonanta Teodorovici - n.red.) sunt similare cu cele cauzate de Revolutia Fiscala, a declarat, joi, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, intr-o conferinta…

- Apelul de proiecte pentru Programul Start-up Nation 2018 ar putea fi lansat de Ziua Nationala a Romaniei, 1 Decembrie, a declarat vineri, la Deva, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, in cadrul unei sesiuni de informare organizata pentru prezentarea noutatilor…

- Evoluțiile in implementarea proiectelor moldo-romane și stadiul actual al relațiilor investiționale bilaterale au fost discutate astazi de prim-ministrul Pavel Filip și ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat al Romaniei, Ștefan-Radu Oprea.

- Senatorul PMP Maramureș Severica Covaciu ia atitudine! Interpelari adresate ministrului Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat și ministrului Muncii si Justitiei Sociale pe teme de interes național „Mediul de afaceri vizeaza modul in care masurile guvernamentale luate de actuala putere se reflecta…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, a fost luat la intrebari de catre deputatul liberal de Suceava Ioan Balan. Acesta si-a exprimat nemultumirea vizavi de lipsa de implicare a celor care au gestionat acest minister in ceea ce priveste investitiile in ...

- Dupa un lung sir de promisiuni si imbunatatiri anuntate pentru cel mai asteptat program de finantare dedicat startup-urilor, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat in transparenta decizionala proiectul Ordonantei de...

- Am prezentat astazi, in fața reprezentanților Camerelor de Comerț din Abu Dhabi, oportunitațile de a investi in Romania, anunta Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Proiectele in parteneriat public privat au trezit cel mai mare interes, fie ca vorbim despre…