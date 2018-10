In cadrul discuțiilor, ministrul Oprea le-a prezentat oamenilor de afaceri romani sprijinul de care pot beneficia pe piețele externe, prin contribuția rețelei externe de consilieri economici și prin accesarea programului de Internaționalizare, care finanțeaza prezența la targuri și expoziții sub brand propriu. Ministrul s-a intalnit cu reprezentanții celor 15 companii romanești care participa sub pavilion național, dar și cu alte companii care participa in nume propriu. Dintre acestea, Wello, un start-up din Cluj care dezvolta soluții de software și de inteligența artificiala, a fost selectat,…