Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca 2018 va fi un an al investitiilor, stabilitatii si predictibilitatii, fara schimbari majore din punct de vedere fiscal pentru mediul de afaceri, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”Anul acesta si anii…

- Radu Oprea a spus, la finalul unei dezbateri sustinute la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, ca mediul de afaceri este preocupat de schimbarile din zona fiscala, astfel incat doreste sa ii transmita ca nu vor fi schimbari majore in 2018. "Anul acesta si anii viitori vor fi ai…

- Start Up Nation ar putea fi in acest an mult mai atractiv pentru cei care vor sa isi dezvolte o afacere, astfel ca Ministerul pentru Mediul de Afaceri se asteapta la un numar aproape dublu de solicitanti comparativ cu 2017. In acest context, specialistii ministerului incearca sa simplifice procedura…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca isi doreste de la programul Start Up Nation 2018 sa fie mai simplu pentru cei care aplica, bancile sa judece la fel, iar toate aspectele sa fie tratate transparent si egal oriunde in tara. …

- "Dati-mi voie sa incheiem mai intai consultarile si dezbaterile. Nu ar fi onest fata de ceilalti cu care nu am apucat inca sa discutam sa ne antepronuntam si sa lansam o data. Maine (sambata -n.r.), vom fi la Constanta deja gata si cu graficul de timp, pentru ca eu am cerut ca lansarea programului…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, considera ca aprilie, luna avansata de predecesorul sau pentru inceperea inscrierii in Start-Up Nation 2018, este "prea aproape" pentru a se putea aduce la cunostinta tuturor celor interesati ceea ce si-au propus autoritatile,…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a incheiat un contract pentru servicii de organizare a participarii agentilor economici la Targul International ESEF de la Utrecht, in Olanda, din perioada 20-23 martie, valoarea acestuia fiind de 391.159 de lei, fara TVA, potrivit…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a atribuit prin licitatie deschisa doua contracte in valoare totala de peste 386.000 de lei, pentru organizarea participarii agentilor economici la targurile internationale din Franta si China, potrivit unui anunt de atribuire…

- La inceputul acestei saptamani, Radu Oprea – ministrul Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, a participat, in calitate de gazda, la o intalnire a oamenilor de afaceri prahoveni cu ambasadorul Germaniei in Romania, aflat in vizita la Ploiesti. Cu aceasta ocazie, a acordat un scurt interviu si…

- Zeci de firme romanesti au expus haine, bijuterii si alte accesorii la Paris Fashion Week, in perioada 27 februarie - 5 martie, a informat Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- Programul "Prima casa" va continua pana in 2021, dar este posibil ca acesta sa continue atat timp cat va fi necesar in piata, a declarat, vineri, Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Programul "Prima casa" va continua pana in 2021, dar este posibil ca acesta sa continue atat timp cat va fi necesar in piata, a declarat, vineri, Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Programul „Prima casa” va continua pana in 2021, dar este posibil ca acesta sa continue atat timp cat va fi necesar in piata, a spus, vineri, Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, la forumul „Piata imobiliara: tendinte si obiective pentru 2018”. „Cred ca acest program…

- Programul 'Prima casa' va continua pana in 2021, dar este posibil ca acesta sa continue atat timp cat va fi necesar in piata, a declarat, vineri, Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, la forumul 'Piata imobiliara: tendinte si obiective pentru 2018'. 'Cred…

- Colectiile romanesti au defilat in incinta elegantei ambasade a Romaniei de la Paris, una dintre cele mai frumoase și emblematice cladiri din capitala Franței. Miercuri, in cadrul Saptamanii Modei la Paris, a avut loc Romanian Designers Show, organizat de Federația Romana de Design Vestimentar și Accesorii…

- Un grup de 12 consultanti pentru accesarea fondurilor nerambutrsabile a gasit o serie de deficiente practice in derularea programului Start-Up Nation 2017 si a inaintat, vineri, Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat o lista de propuneri pentru remedierea lor in editia 2018…

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de joi o Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time ale caror venituri sunt mai mici decat contributiile. Premierul Viorica Dancila a precizat, la inceputul sedintei de Guvern, ca va fi adoptata o OUG de corectare…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat anunța ca cesiunea de acțiuni ale societaților comerciale din programul Start-UP Nation este legala. Avand in vedere informațiile vehiculate in mass-media, referitoare la inițiativa unor intreprinzatori, ale caror proiecte au fost acceptate…

- Scopul programului Start-Up Nation este acela de a ajuta intreprinzatorii aflați la inceput de drum sa porneasca o afacere. De aceea, obiectivele urmarite au in centrul lor stimularea inființarii și dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, imbunatatirea performantelor economice ale acestora,…

- Hotararea de Guvern privind lista contraventiilor care intra sub incidenta Legii preventiei, precum si a modelului planului de remediere, a fost publicata luni in Monitorul Oficial. La finalul lunii decembrie, Legea prevenirii, potrivit careia autoritatile cu atributii de control, la constatarea unor…

- Cesiunea de actiuni ale societatilor comerciale este legala, aceasta neincalcand nici legislatia, nici prevederile schemei de ajutor de minimis Start-Up Nation, precizeaza, intr-un comunicat transmis luni, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Avand in vedere informatiile vehiculate in mass-media, referitoare la initiativa unor intreprinzatori, ale caror proiecte au fost acceptate pentru finantare in cadrul programului Start-Up Nation 2017, de a incerca sa cesioneze parti sociale ale firmelor, precum si solicitarile de clarificare a legalitatii…

- Cesiunea de actiuni ale societatilor comerciale este legala si nu incalca prevederile schemei de ajutor de minimis Start-Up Nation, insa noii detinatori ai acestor companii trebuie sa stie ca vor prelua inclusiv obligatiile ce decurg din implementarea schemei, precizeaza Ministerul pentru Mediul…

- Reprezentantii OLX au declarat ca investigheaza premisele legale pentru a comercializa pe site-ul lor proiecte Start-Up Nation, potrivit Agerpres. In acest sens, aceștia au trimis o solicitare catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, pentru a evita orice fel de nereguli.

- Radu Ștefan Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a analizat, impreuna cu secretarul de stat Adrian Dobre și partenerii ministerului in implementarea programului Start-Up Nation, stadiul proiectelor acceptate la finanțare in ediția 2017 și masurile de fluidizare și creștere…

- N. D. Investit in functie la inceputul saptamanii, noul ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, senatorul de Prahova Radu Oprea, si-a stabilit, deja, care sunt prioritatile in domeniul pe care il va coordona. Astfel, ieri, alaturi de secretarul de stat Adrian Dobre și o serie de…

- Implementarea programului Start-Up Nation 2017 va fi finalizata in perioada martie-aprilie 2018, iar, pentru editia din acest an, noul ministru de resort, Radu Oprea, propune o comunicare mult mai aplicata si concentrata, astfel incat problemele sa poata fi identificate si remediate rapid, se arata…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat continua si asigura si anul acesta finantare pentru programul „Comert”. Pentru 2018 este prevazuta suma de 50 de milioane de lei, la fel ca anul trecut, programul avand ca obiectiv general dezvoltare a activitatilor de comercializare a serviciilor…

- Vicențiu Știr și-a dat demisia din funcția de secretar de stat in Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Va reamintim, Vicențiu Știr a devenit secretar de stat in Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat in 26 octombrie 2017. Inainte de aceasta, dejeanul a…

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul PSD la functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, cu 32 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”.

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a afirmat, luni, ca rechizitoriul in care a fost acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani a fost restituit procurorilor, de instanta, si anulat ca nelegal. De asemenea, el a spus ca nu este o rusine ca o firma privata…

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul PSD la functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, cu 32 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”.

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate a Parlamentului. Oprea a fost validat cu 32 voturi pentru, 13 impotriva si nicio abtinere.

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul PSD la functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, cu 32 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”.

- Ce descoperim daca cautam pe resursele tehnologice din mediul on line cu acces public despre unii functionari publici de rang inalt numiti in structura centrala a Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, institutie in care interesele serviciilor atat interne cat si externe au multe…

- Dupa ce Liviu Dragnea a spus raspicat ca membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, daca au sustinere in CEx, lista oficiala a Cabinetului Dancila a confirmat intrarea in Executiv a mai multor politicieni cu probleme de integritate. Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri,…

- Lista ministrilor din cabinetul Dancila care au intrat in vizorul DNA Dupa ce Liviu Dragnea a spus raspicat ca membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, daca au sustinere in CEx, lista oficiala a Cabinetului Dancila a confirmat intrarea in Executiv a mai multor politicieni…

- Radu Oprea a fost propus de PSD pentru funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, si-a exprimat convingerea ca Radu Oprea, propus...

- PSD s-a intrunit vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta viitorului Guvern. Numele ministrilor propusi pentru noul cabinet condus de Viorica Dancila au fost votate intr-o ședința de trei ore a conducerii PSD. Mai mulți miniștri din fostul cabinet s-au retras…

- Despre cat de mult ii incurca schimbarile legislative si despre cat de greu le este tinerilor sa porneasca o afacere in Romania au vorbit cei din mediu de afaceri din regiunea Moldovei, in cadrul unei intalniri cu Paula Pirvanescu, secretarul de Stat in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri,…

- Legea Parteneriatului Public Privat a fost modificata si completata prin OUG nr. 104/14.12.2017, iar in aceasta perioada se lucreaza zilnic in cadrul unui grup de lucru la Ministerul Finantelor Publice la proiectul de H.G privind normele de aplicare, a anuntat vineri Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a reluat, vineri, ideea vehiculata deja de cativa ani potrivit careia un al treilea producator auto este interesat sa vina in Romania, insa fara a preciza numele companiei. "Pentru ministerul pe care îl conduc şi pentru…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a reluat, vineri, ideea vehiculata deja de cativa ani potrivit careia un al treilea producator auto este interesat sa vina in Romania, insa fara a preciza numele companiei. "Pentru ministerul pe care îl conduc şi pentru…

- Guvernul ar putea aproba saptamana viitoare cele peste 500 de contraventii pentru care firmele nu vor mai primi automat amenzi, conform Legii prevenirii, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer. "Legea prevenirii a fost promulgata in…

- Mihai Tudose a confirmat la Antena 3 faptul ca-și dorește comasarea anumitor ministere. Premierul iși dorește un Guvern mai suplu, care sa inceapa cu cifra 1 și care sa eficientizeze actul administraței publice. „Un Guvern cu 28 de ministere e cam mult. Eu mi-aș dori sa inceapa cu 1. Ca-s…

- Programul Start-Up Nation, prin care statul roman acorda un grant de pana la 200.000 de lei firmelor nou-infiintate, este considerat cel mai ambitios program de acest tip din Uniunea Europeana, insa doar cateva zeci de intreprinzatori si-au primit pana acum banii, din cele peste 8.000 de planuri…

- 2017 se incheie cu o crestere anuala a PIB-ului in jur de 6%. Si in raport cu date consemnate pentru alte economii emergente europene, aceasta dinamica este neobisnuita, dar nu inexplicabila. Plusuri la salarii si la alte venituri, taieri de taxe au stimulat consumul gospodariilor ca principala…

- Legea prevenirii, potrivit careia autoritatile cu atributii de control, la constatarea unor nereguli, vor aplica mai intai avertismente si vor acord o perioada pentru remedierea problemelor, a fost promulgata de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat miercuri Ministerul pentru Mediul de…

- ”Ma bucur sa anunț o veste mult așteptata de mediul de afaceri din Romania, atat cel autohton, cat și cel strain. O alta masura foarte importanta din Programul de guvernare a fost indeplinita in 2017: Legea prevenirii, inițiata de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, a vorbit la postul american de televiziune FOX Business despre relațiile cu președintele Donald Trump și acordurile economice dintre România și SUA. ”România este cel mai pro-american stat din UE.…