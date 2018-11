Stiri pe aceeasi tema

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a declarat, miercuri la o dezbatere la Facultatea de Drept din Bucuresti, ca Romania este pregatita sa preia Presedintia Consiliului UE, precizand ca fenomenul coruptiei e o problema si in alte state, nu doar in tara noastra.

- "Am vazut ca are capacitatea de a duce la bun sfarsit proiecte majore pentru Romania, ma refer la Legea salarizarii, Legea pensiilor. Aceasta capacitate, dublata de experienta in domeniul administratiei, cred ca o face pe doamna Lia Olguta Vasilescu un candidat foarte bun pentru acest portofoliu.…

- MAE transmite, dupa apariția informației potrivit careia Finlanda a propus preluarea președinției Consiliului UE in locul Romaniei, ca guvernul finlandez apreciaza ca țara noastra este pregatita."In contextul apariției in mass media a unor informații conform carora Romania nu ar fi pregatita…

- Acordul pe justitie propus de ALDE este un apel la responsabilitate si reprezinta poate ultimul „tren” in ceea ce priveste exercitarea cu succes a presedintiei Romaniei a Consiliului Uniunii Europene, sustine liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Presedintele ALDE mai atrage atentia ca Romania este…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, vorbește intr-o postare pe rețelele de socializare despre faptul ca partidul sau a propus acel apel al ALDE la consens nu este un pas inapoi, ci este mai degraba un demers...

- Romania, pregatita sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene Ministrul Victor Negrescu: "În primul rând, aceasta presedintie a Consiliului UE nu va rezolva toate problemele noastre de zi cu zi. Presedintia la Consiliul UE nu face autostrazi, nu creste salariile, nu…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale din Romania si Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale si Familiei din Republica Slovaca au incheiat, marti, un protocol de cooperare in domeniul protectiei muncii, care include securitatea si sanatatea in munca, precum si supravegherea pietei (supravegherea anumitor…