- Peste 42.000 de decizii privind recalcularea pensiilor pentru grupele 1 si 2 de munca au fost trimise pensionarilor, urmand ca restul de 58.000 sa fie eliberate pana la finalul lunii septembrie 2019, a declarat, sambata seara, ministrul Muncii, Marius Budai. "M-am asigurat cu toti colegii de la Casele…

- Vești importante pentru toți romanii. Ministrul Muncii, Marius Budai, prezent la Antena3, a dat ultimele detalii despre Fondul de Pensii. The post Vești importante pentru toți romanii! Care va fi cea mai mica pensie din Romania appeared first on Renasterea banateana .

- Vești uriașe pentru milioane de pensionari! Ministrul Muncii a facut declarații despre fondul de pensii și despre pensia cea mai mica din Romania.Acesta a specificat care va fi cea mai mica pensie din Romania. Marius Budai a dorit sa lamureasca toți pensionarii in legatura cu promisiunea pe care…

- Anunț important despre pensiile romanilor. Milioane de romani vor fi direct afectați de aceste schimbari. Toate pensiile vor fi recalculate de la 1 septembrie. Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat duminica, la Antena3, ca punctul de pensie se va majora cu 15%.”De la 1 septembrie 2019,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca plata pensiilor pe luna aprilie se va face incepand de luni si ca zeci de mii de pensionari vor primi pensiile recalculate. „Incepand de luni facem plata aferenta lunii aprilie, pana pe 15 aprilie toti pensionarii vor avea banii acasa, indiferent de forma…

- E oficial! Luna aprilie vine cu vești mari pentru aceaste categorii de romani! Ministrul Muncii, Marius Budai a facut anunțul mult așteptat! Potrivit acestuia, pana la sarbatoriile de Paște, mii de romani vor primi deciziile de recalculare a pensiilor. Citește AICI cine va primi mai mulți…

- Se maresc pensiile, de la 1 martie! Vezi care sunt pensionarii care vor primi mai mulți bani Vești bune pentru pensionarii romani. Vor avea parte de majorari ale pensiilor, incepand cu 1 martie 2019. Ministrul Muncii, Marius Budai a anunțat ca oamenii vor primi in scurt timp banii pentru pensiile recalculate…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarant ca luna aceasta nu vor fi probleme cu plata pensiilor. Ministrul nu a mai fost atțt de sigur pe el atunci cand jurnaliștii l-au intrebat daca exista banii necesari pentru luna martie.