Stiri pe aceeasi tema

- "Copiii sunt viitorul, iar drepturile lor sunt garantate. Cu toate acestea, grija pentru ziua de maine sau responsabilitatile cotidiene ne fac sa uitam uneori ca langa noi sunt copiii nostri, pe care trebuie sa ii ascultam si sa ii ajutam sa isi construiasca propriul drum in viata. Realitatea din…

- ”Trebuie sa avem grija de copii și sa le oferim un spațiu sigur in care pot sa ceara ajutor sau sa vorbeasca despre problemele pe care le au. Este de datoria noastra sa avem grija de copii, pentru ca noi avem o voce mai puternica decat a lor”, spune fotbalistul elvețian Roman Burki. Roman Burki, ambasadorul…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a organizat, la Bucuresti, in perioada 23 - 24 mai 2019, Reuniunea Sistemului reciproc de informatii privind protectia sociala (Mutual Information System on Social Protection) - MISSOC, in contextul detinerii de catre Romania a Presedintiei rotative a Consiliului…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a organizat, la Bucuresti, in perioada 23 - 24 mai 2019, Reuniunea Sistemului reciproc de informatii privind protectia sociala (Mutual Information System on Social Protection) - MISSOC, in contextul detinerii de catre Romania a Presedintiei rotative a Consiliului…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a participat, luni, 6 mai 2019, la Conferința internaționala ”Participarea Copiilor la procesele de luare a deciziilor și de elaborare a politicilor la nivelul UE”, organizata de catre Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin intermediul Autoritații Naționale pentru…

- Declarația copiilor din Uniunea Europeana Copiii din Uniunea Europeana, care reprezinta peste 20% din populatie, vor sa îsi faca auzita vocea printr-o declaratie ce urmeaza sa fie adoptata si definitivata la Bucuresti. Documentul a fost elaborat în baza opiniilor exprimate de…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius-Constantin Budai, a participat, la New York, la cea de a 63-a sesiune a Comisiei pentru Statutul Femeii (CSW) a Organizatiei Natiunilor Unite, in contextul detinerii Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene de catre Romania. Potrivit…

- Pe durata mandatului Romaniei la Presedintia Consiliului Uniunii Europene va fi elaborata Declaratia de la Bucuresti, un document cadru care va pune bazele mecanismelor prin care opinia copiilor va deveni o componenta constanta a proceselor decizionale la nivel european, a afirmat ministrul Muncii si…