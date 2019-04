Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat sambata seara ca, pentru a veni in sprijinul tuturor pensionarilor care nu au acces și pentru buna informare a acestora, ministerul sau va trimite fiecaruia acasa cate o scrisoare in care va fi informat in legatura cu situația recalculata a pensiei sale.”Acum…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca PSD a taiat banii de pensii pentru cei care au lucrat în grupa I și II de munca începând cu anul 2016 și ca ministrul Muncii, Marius Budai minte și ”se bate cu caramida în piept”.„L-am vazut pe…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat, vineri, la Palatul Victoria, ca pana de Paști vor fi platite primele pensii recalculate pentru grupa a I-a și a II-a de munca.Ministrul a spus ca din cei 100.000 de pensionari care vor primi pensii majorate, au fost emise deja 35.000 de decizii, urmand…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat creșteri „spectaculoase” de pensii, incepand cu luna aprilie. Oficialul a explicat la Digi24 ca este vorba despre pensionarii care au lucrat in grupele 1 și 2 de munca și care, in momentul ieșirii la pensie, nu au primit punctaj pentru aceste...

- Pensiile aferente lunii aprilie vor incepe sa fie platite de luni, iar pentru pensionarii care au lucrat in grupele I si II de munca majorarea va fi spectaculoasa, a declarat, duminica, ministrul Muncii, Marius Budai, citat de Agerpres. El a dat asigurari ca toate pensiile vor fi platite pana la…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca plata pensiilor pe luna aprilie se va face incepand de luni si ca zeci de mii de pensionari vor primi pensiile recalculate. „Incepand de luni facem plata aferenta lunii aprilie, pana pe 15 aprilie toti pensionarii vor avea banii acasa, indiferent de forma…

- Vești bune pentru pensionarii buzoieni. Au sosit biletele pentru tratament. Casa Naționala de Pensii a distribuit pe ultima suta de metri prima tranșa de bilete pentru pensionarii si asigurații din județul Buzau, Mai exact, Casei Județene de Pensii i-au fost repartizate 103 bilete vineri, 15 martie,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, miercuri, ca Pilonul II de pensii nu se desființeaza „așa cum s-a vehiculat in spațiul public", iar in 2019 va fi platita catre administratorii Pilonului II suma de 8,65 miliarde de lei.„Proiectul de buget al asigurarilor sociale de stat ...