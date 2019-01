Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile ar trebui sa se bazeze strict pe contributivitate, iar cine doreste o pensie mai mare ar trebui sa isi mai ia un job si sa isi creasca veniturile, a declarat miercuri seara, la Digi24, ministrul Muncii, Marius Budai.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, anunta ca începând cu data de 1 septembrie punctul de pensie va fi de 1.265 lei, precizând ca persoanele care nu au avut punctaj la grupe vor avea parte de recalculari la pensie.

- Viorica Dancila a confirmat ca bugetul se va vota anul viitor. "Acum depinde și de parlamentari și de președinții celor doua Camere. Aceste lucruri vi le-a explicat foarte bine ministrul Muncii. Noi am crescut pensiile in patru ani de zile. Nu vad de ce se vorbește de faptul ca nu am crescut pensiile.…