Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) felicita astazi reprezentanții generațiilor care au infruntat perioade mult mai dificile decat cele din prezent și ii asigura de atenția sporita pe care o acorda condițiilor de viața și respectarii drepturilor lor, se arata intr-un comunicat de presa. …

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a facut, marti, un apel public catre populatia din Botosani sa semneze impreuna cu PSD "Pactul national pentru bunastarea romanilor". Potrivit acestuia, Pactul national pentru bunastarea romanilor reprezinta asigurarea fiecarui botosanean…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a facut, marti, un apel public catre populatia din Botosani sa semneze impreuna cu PSD "Pactul national pentru bunastarea romanilor", potrivit Agerpres.Potrivit acestuia, Pactul national pentru bunastarea romanilor reprezinta asigurarea…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a declarat, joi, la Iasi, ca isi doreste sa transforme Romania intr-o piata a fortei de munca calificate si bine platite iar romanii sa aiba venituri cat mai apropiate de media celor din Uniunea Europeana. "Noi am spus tot timpul ca…

- Ministrul Muncii a declarat, astazi, la Sibiu, ca salariile angajaților de la Mediu și de la Energie vor fi platite, situație fiind deblocata cel mai tarziu vineri. ”Cat a facut domnul președinte Iohannis in doi ani nu a facut Basescu in 10. Nu am avut pana acum aceasta situație. Ne-am gasit…

- Marius Budai nu îmbațișeaza inițiativa PNL, ca saptamâna de munca sa fie de șase zile. Ministrul susține ca propunerea da România înapoi cu 30 de ani și nici nu se aliniaza cu normele sociale actuale din Uniunea Europeana.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a catalogat drept iresponsabile declaratiile unor reprezentanti ai opozitiei cu privire la abrogarea OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea…

- Romania nu intra in colaps sub nicio forma din cauza pensiilor care nu sunt pe baza de contributivitate si nici din toata valoarea pensiilor celor 5 milioane de pensionari, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ministrul Muncii, Marius Budai. "Din cele 9.312 pensii (de serviciu n.r.), undeva…