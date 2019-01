Ministrul Muncii, replică pentru opoziție: anunță creșterea pensiilor Ministrul Muncii, Marius Budai, susține ca pensiile se vor majora in perioada urmatoare: de la 1 septembrie punctul de pensie va fi de 1265 de lei. „Ne ținem de cuvant: majorarea punctului de pensie va fi implementat așa cum am promis. La 1 septembrie punctul de pensie va fi de 1265 de lei. Fac o singura precizare aici: am avut o discuție asupra datei de 1 ianuarie. Eu am mai explicat: am acordat aceste majorari in avans. Majorarea care ar trebui sa fie acum la 1 ianuarie 2019 a fost acordata de la 1 iulie 2018 cu mult peste rata inflației. Suntem in avans cu aceste creșteri și o sa continuam… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a facut precizari cu privire la Legea pensiilor cat si despre cresterea punctului de pensie in contextul in care legea a fost atacata la CCR. Ministrul a precizat ca se va respecta calendarul majorarilor in ciuda atacarii legii la CC, conform Agerpres.ro"Noi ne vom tine…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a explicat, la Romania TV, ce se va intampla cu pensiile in anul 2019, dar și de ce nu va mai avea loc nicio marire de la 1 ianuarie. "Vom avea o lege a pensiilor, știm cu toții ca ea a fost aprobata in plenul camerei deputaților, care este for decizional pe…

- Plata pensiilor prin Posta Romana se va face luna aceasta pana in data de 17 ianuarie, fiind decalata cu doua zile, dar intarzierea este justificata, tinand cont de faptul ca 1 si 2 ianuarie au fost sarbatori legale, a declarat vineri seara, la Romania TV, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius…

- Pe parcursul anului 2018, bugetarii au beneficiat de majorari salariale consistente, medicii fiind cei care au avut cel mai mult de câștigat. Anul care tocmai se încheie a fost marcat, din punct de vedere economico-social, de Legea salarizarii și de noua Lege a Pensiilor. Legea 153/2017,…

- In acelasi context, demnitarul a respins categoric declaratiile din spatiul public, potrivit carora nu ar mai fi bani de salarii sau de pensii, afirmand ca "atunci cand o tara nu-si va mai putea plati pensionarii, mai bine incuiem tara si plecam"."Saptamana viitoare Legea pensiilor va fi…

- Viorica Dancila a confirmat ca bugetul se va vota anul viitor. "Acum depinde și de parlamentari și de președinții celor doua Camere. Aceste lucruri vi le-a explicat foarte bine ministrul Muncii. Noi am crescut pensiile in patru ani de zile. Nu vad de ce se vorbește de faptul ca nu am crescut pensiile.…

- "Vom regla prin ordonanta de urgenta daca va fi nevoie. Nu Legea pensiilor, anumite reglaje. Daca vor trebui facute, le vom regla prin ordonanta de urgenta... Majorarea punctului de pensie poate trece prin orice reglementare legala: fie ordonanta, fie lege, fie hotarare de guvern. Vom vedea, vom…

- Pro Romania a reusit, marti, un vot favorabil pe amendamentul depus in cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului, prin care punctul de pensie va avea valoarea de 1875 lei, incepand din data de 1 ianuarie 2019. Anuntul a fost facut de Victor Ponta, fostul premier si lider al noii formatiuni. Majorarea…