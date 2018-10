Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a transmis un mesaj prin care face precizari referitoare la dublarea punctului de pensie. Pe pagina sa de Facebook, Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a afirmat ca dublarea punctului de pensie se va face in interiorul mandatului PSD, din anul 2021 urmand…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, raspunde criticilor privind Legea pensiilor si spune ca este o minciuna afirmatia potrivit careia pensiile se dubleaza in 2021, cand partidul nu mai este la putere, explicand, prin prezentarea unor cifre, ca sumele vor fi dublate in interiorul mandatului PSD.

- De azi ar trebui sa inceapa recalcularea pensiilor pentru cei care au lucrat in grupele I si II de munca, pensionati inainte de 1 ianuarie 2011. Sunt persoane care au fost discriminate la ultima recalculare, prin cresterea din pix la aparitia Legii 192/2015 a stagiului complet de cotizare. Ministrul…

- Guvernul pregateste o Hotarare prin care salariul minim brut va creste la 2.050 de lei incepand de la 1 ianuarie 2019, a anuntat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Ministrul Muncii, prezent la o emisiunea de televeziune, a sustinut si ca statul a recuperat considerabil din deficitul la…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat, vineri, ca statul va trebui sa suplimenteze bugetul de pensii cu 15 miliarde de lei, in anul 2022, la fel ca in anul 2016, in condițiile in care pensiile se dubleaza, conform Mediafax."Estimam ca statul va trebui sa suplimenteze bugetul de…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat vineri ca noua Lege a pensiilor se bazeaza, printre altele, pe contributivitate, adica primești in funcție de cat ai cotizat, și egalitate, adica pensionari care au aceeași vechime, dar care au ieșit la pensie in momente diferite, primesc aceeași suma…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat sambata noaptea, la Romania TV, ca noua lege a pensiilor este un proiect mamut, care se va aplica etapizat si ca toate pensiile vor creste anual. Legea va fi supusa dezbaterii publice timp de o luna, dupa ce liderul PSD isi va fi dat acordul.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, l-a criticat pe seful statului, dupa ce acesta a afirmat ca majorarea pensiilor si salariilor este o pacaleala, spunand ca romanii stiu de fapt ce masuri au luat PNL si PDL atunci cand au avut guvernarea si vad realitatile de azi.