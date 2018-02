Ministrul Muncii PROMITE echilibrarea sistemului de salarizare

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a precizat intr-un comunicat care sunt efectele Legii 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, care urmarește o uniformizare a salariilor bugetarilor.

- Ministerul Muncii transmite ca a fost cunoscut ca salariile foarte mari vor scadea de la 1 ianuarie 2018, precizand ca in anul 2022 tot sistemul de salarizare va fi complet echilibrat, urmand ca pentru toti bugetarii sa creasca, in afara a 3% din bugetari unde s-au operat ajustari pentru a nu mai depasi…

- Incepind cu 1 ianuarie 2018, personalul sistemului penitenciar din subdiviziuni beneficiaza de majorari de salarii. De asemenea sporiri salariale vor avea parte peste 2000 de angajați ai instituțiilor penitenciare alaturi de alte categorii bugetare. Aceasta prevedere este stipulata in Legea nr.208…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat luni ca 3- dintre bugetari vor avea salariile taiate de la 1 ianuarie, in urma aplicarii Legii salarizarii unitare si a trecerii contributiilor la angajat. Vasilescu i-a numit pe acestia "bugetari de lux", adaugand ca "nu ma asteptam sa-i planga presedintele…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, luni, in cadrul comisiilor reunite din Parlament privind avizarea viitorilor ministri, ca de la 1 martie 2018 medicii vor avea salarii comparabile cu cele din Occident. „De ce au plecat tinerii din Romania? Pentru ca in alta tara au gasit…

- Guvernul a decis printr-o ordonanța de urgența ca pensiile speciale pot fi cumulate cu pensiile publice pentru limita de varsta. Asta deși Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, declarase la sfarșitul lunii decembrie ca cei care au mai multe tipuri de pensii vor terbui sa aleaga una dintre ele. Ministrul…

- Olguța Vasilescu, Ministrul Muncii și Protecției Sociale a promovat, pe Facebook, un filmuleț al PSD Craiova care populariza modificarile aduse Codului Penal. Profitand de crima de la metrou, controversatul material pleaca de la ipoteza unei crime, in urma careia „poliția incompetenta” nu reușește identificarea…

- Peste 100 de politisti si angajati din penitenciare protesteaza miercuri in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne, fata de subfinantarea din sistem. Conform organizatorilor, sunt asteptati sa vina la manifestatie si numerosi politisti din tara. Manifestantii au vuvuzele si tobe si…

- Sindicalistii din Politie si din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor protesteaza miercuri in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne, nemulțumiți de finanțarea sistemului. „Protestul nostru este determinat de atitudinea ineficienta a guvernantilor in ceea ce priveste finantarea ordinii…

- "Protestul nostru este determinat de atitudinea ineficienta a guvernantilor in ceea ce priveste finantarea ordinii publice, salarizarea personalului din acest domeniu de activitate si protectia adecvata a politistilor, in special a celor din structurile operative, aflati permanent in prim-planul…

- Bugetul Ministerului Muncii pentru 2018, aprobat de Comisiile de buget-finante Comisiile reunite de buget-finante ale Parlamentului au aprobat, in sedinta de miercuri, bugetul pe 2018 pentru Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, care va fi de 31,69 miliarde de lei, cu 13,23% mai putin decat alocarea…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici a transmis, miercuri, ca sustine toate actiunile angajatilor sistemului institutional al Ministerului Muncii generate de discriminarile salariale existente in momentul de fata ca urmare a aplicarii Legii 153/2017. Salariile celor din institutiile din…

- ”Aș vrea sa infirm un zvon ca iar nu sunt bani de pensii pentru anul viitor. S-a spus tot anul acesta ca in septembrie nu mai sunt bani, a trecut septembrie cu bine, s-a spus ca in octombrie vine urgia, a trecut și octombrie. Au inceput zvnourile pentru anul viitor. Avem buget suficient pentru…

- Angajatii din Ministerul Muncii vor avea salarii mai mari cu 15%, anul viitor. Anuntul a fost facut de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la dezbaterea bugetului asigurarilor sociale din Comisia de Munca a Camerei Deputatilor, care a precizat ca suma necesara a fost inclusa in bugetul pe anul viitor,…

- Angajații AJPIS Aba au intrerupt, marți, lucrul și au ieșit in fața instituției. Funcționarii se plang ca Ministerul Muncii este singurul care nu a aplicat Legea salarizarii și nu a operat majorari salariale, la fel ca in instituțiile din subordinea altor ministere. Ei spun ca iși vor cere drepturile…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale va avea, in 2018, un buget („credite bugetare”) de 31,69 miliarde de lei, cu 13,23% mai putin decat alocarea din 2017, arata datele proiectului Legii bugetului de stat pe anul viitor postat pe site-ul Ministerului Finantelor

- Astfel, "pentru anul 2018, din totalul veniturilor bugetare estimate la 62,71 miliarde lei, 88% urmeaza sa se incaseze din contribuțiile pentru asigurari sociale ale sistemului public de pensii, 0,2% din venituri nefiscale și 11,8% subvenții primite de la bugetul de stat", se menționeaza in expunerea…

- Hotararea de Guvern referitoare la salariul minim, care va fi majorat la 1.900 de lei, va fi aprobata de Executiv in cursul acestei saptamani, a declarat, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. „Vom avea aceasta Hotarare de Guvern referitoare la salariul minim, care ramane la 1.900…

- "Astazi a fost semnat un protocol care constituie un mecanism de monitorizare a aplicarii prevederilor noului Cod Fiscal si a ordonantei 82 care a fost atat de dezbatuta, cea care trebuie sa puna la aceiasi masa angajatorii si angajatii, precum si modificarile care trebuie facute la noua lege a dialogului…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca daca salariile nete vor scadea de la 1 ianuarie 2018, in urma mutarii contributiilor de sanatate si pensie integral la angajat, va fi doar vina angajatorului. Aceasta a precizat, la Romania TV, ca masura este menita sa asigure cresterea contributiilor…

