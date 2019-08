Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general israelian si-a anuntat miercuri in plina campanie electorala intentia de a-l pune sub acuzare pe ministrul Muncii si Afacerilor Sociale, Haim Katz pentru frauda si coruptie, relateaza AFP, citata de Agerpres. Barbatul in varsta de 71 de ani este acuzat ca a primit mita si a promovat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a apreciat luni ca decizia CCR cu privire la proiectul de revizuire a Legii fundamentale este ''stranie'' si a anuntat ca liberalii vor elabora un proiect de modificare a legii penale pentru interzicerea amnistiei si gratierii pentru fapte de coruptie.…

- Deputatii kirgizi, majoritatea loiali presedintelui actual Sooronbai Jeenbekov, fost aliat devenit rival al lui Atambaev, vor trebui sa decida miercuri daca ii retrag sau nu imunitatea fostului sef al statului.In aprilie, Parlamentul kirgiz a votat un text care-l incrimineaza pe presedinte…

- Fostul presedinte al Frantei Nicolas Sarkozy a fost inculpat, miercuri, pentru acte de coruptie, intr-o investigatie privind interceptari telefonice, afirma surse judiciare citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro.

- Dacian Ciolos primeste o prima lovitura din interiorul aliantei USR-PLUS. Dan Barna a anuntat ca vrea sa candideze si el la prezidentiale. Barna spune ca sta foarte bine in preferintele electoratului asa ca a cerut sa intre in cursa. Asta in timp ce Dacian Ciolos este atacat in continuare pentru colaborarea…

- Procurorul general al Israelului, Avichai Mandelblit, anunta in luna februarie ca, in functie de rezultatul audierii pe care o programase pentru data de 10 iulie, este posibila punerea sub acuzare a premierului Netanyahu pentru luare de mita, frauda si abuz de incredere.Avocatii lui Benjamin…

- Dupa anuntul Google, Intel si Qualcomm, a venit randul ARM sa opreasca colaborarea cu Huawei. Compania a trimis o notificare catre Huawei, anuntand ca nu va mai putea oferi suport, tehnologie (soft, cod si actualizari) sau sa se implice in discutii tehnice cu Huawei si companiile din grupul chinez.