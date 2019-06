Ministrul Muncii, mesaj pentru copiii de pretutindeni "Copiii sunt viitorul, iar drepturile lor sunt garantate. Cu toate acestea, grija pentru ziua de maine sau responsabilitatile cotidiene ne fac sa uitam uneori ca langa noi sunt copiii nostri, pe care trebuie sa ii ascultam si sa ii ajutam sa isi construiasca propriul drum in viata. Realitatea din jur trebuie sa ne responsabilizeze si sa ne dea de gandit, astfel incat sa reconsideram ordinea prioritatilor si sa ii asezam pe primul loc. La multi ani copiilor de pretutindeni!", transmite ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. Acesta este motivul pentru care, in acest an, Ministerul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

