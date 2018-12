Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, proaspat instalat de doua saptamani in fruntea instituției, nu a știut sa le spuna jurnaliștilor, vineri, la Guvern, care este impactul bugetar al majorarii salariului minim de la 1 ianuarie 2019.Episodul a avut loc dupa ce Guvernul a adoptat in ședința o hotarare…

- Salariul minim brut pentru angajatii cu studii superioare si vechime de cel putin un an in domeniul studiilor superioare va fi de 2.350 de lei de la 1 ianuarie, se arata intr-un proiect de hotarare de Guvern. In document nu se precizeaza daca de acest salariu vor beneficia si angajatii care au peste…

- "Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie majorat la 2.080 lei lunar incepand cu data de 1 ianuarie 2019, ceea ce reprezinta o crestere de 9,47% fata de luna decembrie 2018", scrie in nota de fundamentare a hotararii privind stabilirea…

- In spatiul public, o parte dintre angajatori s-au aratat revoltati de introducerea salariului minim diferentiat. Acestia au anuntat ca nu-i vor incadra la salariul minim diferentiat, in functie de studii superioare, pe cei care au o facultate absolvita, dar nu in domeniul in care lucreaza. Și asa s-a…

- Salariul minim pe economie va fi majorat de la 1 decembrie 2018 si va fi diferentiat in functie de studii. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a declarat duminica seara ca in urmatoarea sedinta de Guvern va intra o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Muncii in acest sens. „Saptamana viitoare…

- Salariul minim pe economie va fi majorat de la 1 decembrie 2018 si va fi diferentiat in functie de studii, iar saptamana viitoare sau la urmatoarea sedinta de Guvern va intra o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Muncii in acest sens, a declarat, duminica seara, ministrul Muncii, Lia Olguta…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta ca salariul minim pe economie va fi majorat de la 1 decembrie, acesta urmand sa fie diferentiat in functie de studii. Pentru aceasta, a explicat Vasilescu, este nevoie de modificarea Codului Muncii, astfel ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, anunța reintroducerea salariului minim diferențiat in funcție de studii și vechime. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, premierul Viorica Dancila și miniștrii Lia Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici s-au intalnit marți, 23 octombrie, la Palatul Victoria,…