Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) felicita astazi reprezentanții generațiilor care au infruntat perioade mult mai dificile decat cele din prezent și ii asigura de atenția sporita pe care o acorda condițiilor de viața și respectarii drepturilor lor, se arata intr-un comunicat de presa.

"1 octombrie este Ziua Internaționala a Varstnicilor, un moment special pentru a reflecta asupra importanței lor in societatea noastra și amprenta pe care acești oameni au lasat-o in timp. Persoanele in varsta și-au caștigat deja locul in societatea noastra și multe dintre ele continua sa participe…