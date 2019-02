Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a spus la Digi24 ca nu va fi nicio problema cu plata pensiilor, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR pe legea bugetului, dar ca majorarea alocatiilor pentru copii nu poate fi facuta."Nu am mai avut niciodata aceasta situatie, in care un sef de stat sa blocheze…

- Executivul ar putea adopta, in ședința de marți, care va incepe la ora 13.00, ordonanța de urgența privind majorarea alocațiilor pentru copii, in cazul in care actul normativ va primi avizele de la toate ministerele, a anunțat ministrul Muncii, Marius Budai.Masura de creștere a alocațiilor…

- Guvernul se reuneste, marti, incepand cu ora 13.00, in sedinta, pe ordinea de zi suplimentara urmand a fi introdusa si Ordonanta privind majorarea alocatiilor pentru copii, daca proiectul primeste toate avizele de la ministere. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat deja ca proiectul ordonantei de…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, luni, ca Ordonanta privind majorarea alocatiilor va intra in sedinta de Guvern de marti. Potrivit ministrului, proiectul de Ordonanta prevede ca majorarea sa se aplice de la 1 martie. „Vineri am redactat impreuna cu colegii din minister Ordonanta de Urgenta,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca proiectul ordonantei de urgenta privind majorarea alocatiilor pentru copii va intra in sedinta de guvern de marti, in masura in care va obtine toate avizele de la ministere si a adaugat ca textul proiectului de act normativ prevede marirea de la 1 martie,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, luni, ca Ordonanta privind majorarea alocatiilor va intra in sedinta de Guvern de marti. Potrivit ministrului, proiectul de Ordonanta prevede ca majorarea sa se aplice de la 1 martie. „Vineri am redactat impreuna cu colegii din minister Ordonanta de Urgenta,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, luni, ca Ordonanta privind majorarea alocatiilor va intra in sedinta de Guvern de marti. Potrivit ministrului, proiectul de Ordonanta prevede ca majorarea sa se aplice de la 1 martie, potrivit Hotnews. „Vineri am redactat ...

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca proiectul ordonantei de urgenta privind majorarea alocatiilor pentru copii va intra in sedinta de guvern de marti, in masura in care va obtine toate avizele de la ministere si a adaugat ca textul proiectului de act normativ prevede marirea de la 1 martie,…