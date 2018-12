Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege elaborat de Executiv privind sistemul public de pensii a fost adoptat saptamana trecuta de Senat, urmand sa fie dezbatut acum in Comisia de munca a Camerei Deputatilor si de plen,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Noul act normativ a trecut de Senat și a fost trimis pentru dezbatere in Camera Deputaților, iar noile reglementari vor intra in vigoare in anul 2021. Prin noua Lege a pensiei, aprobata recent de Senat si trimisa Camerei Deputatilor spre dezbatere, sunt redefinite gradele de invaliditate, pentru a…

- Noua lege a pensiilor initiata de Guvern va ajunge saptamana viitoare in dezbaterea Camerei Deputatilor, care este for decizional in acest caz. Ministrul muncii, Marius Budai, spune ca legea este sustenabila. Noua lege a pensiilor a fost adoptata de senatori intr-o forma apropiata de cea redactata…

- Curtea Constituționala dezbate miercuri sesizarea Camerei Deputaților, semnata de Florin Iordache, privind un posibil conflict intre Ministerul Public și Parlament ca urmare a protocoalelor de colaborare incheiate intre Parchetul General si Serviciul Roman de Informatii.

- Senatul a aprobat proiectul noii legi a pensiilor, fara modificari esențiale fața de forma primita de la Guvern. Potrivit proiectului, care va fi transmis acum Camerei Deputaților, nicio pensie aflata in plata nu va ...

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, pe 14 noiembrie, sesizarea presedintelui Camerei Deputatilor privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public, pe de o parte, si Parlament, Inalta Curte de Casatie si Justitie si celelalte instante judecatoresti,…

- Reprezentantii asociatiilor si federatiilor de pensionari solicita premierului Viorica Dancila sa permita participarea acestora la sedinta de Guvern in care se va dezbate proiectul legii pensiilor. "O delegatie a pensionarilor va merge la Guvern pentru a solicita o intalnire cu premierul Viorica Dancila.…

- Motiunea simpla pe Finante, depusa de liberali, va fi dezbatuta si supusa votului miercuri in plenul Camerei Deputatilor. PNL a depus saptamana trecuta o motiune simpla pe Finante, intitulata ‘Tripleta Dancila – Valcov – Teodorovici sugruma administratia publica din Romania’. ‘Daca dl Dragnea a esuat…