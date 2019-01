Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul de stat pe 2019 clar va fi aprobat in februarie, iar in lipsa acestuia salariile, pensiile, alocatiile si indemnizatiile pentru cresterea copiilor vor fi platite la timp, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. Invitat la o emisiune televizată și…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budai, a avut, duminica seara, un dineu de lucru cu Enrique Calvet Chambon, raportor al Parlamentului European pe dosarul condiții de munca transparente și previzibile in UE, care vizeaza revizuirea Directivei privind obligația angajatorului de a informa…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a declarat duminica ca se teme ca reprezentantii Opozitiei, atunci cand afirma ca nu sunt bani de pensii si salarii, pregatesc, de fapt, terenul pentru ca, in momentul in care vin la guvernare, sa inghete salariile si pensiile.

- Plata pensiilor prin Posta Romana se va face luna aceasta pana in data de 17 ianuarie, fiind decalata cu doua zile, dar intarzierea este justificata, tinand cont de faptul ca 1 si 2 ianuarie au fost sarbatori legale, a declarat vineri seara, la Romania TV, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a preluat joi, la Bruxelles, simbolic, presedintia Consiliului Ocuparea Fortei de Munca, Politica Sociala, Sanatate si Consumatori (EPSCO), in contextul in care Romania va detine, incepand cu 1 ianuarie 2019, Presedintia Consiliului Uniunii Europene,…

- "Vor primi in plus (pensionarii n.r) de cand a intrat legea in vigoare, de la 1 octombrie. In lege spune ca aceasta recalculare se deruleaza pe o perioada de 12 luni, dar, indiferent cand se va termina de calculat ultimul dosar din tara, acel pensionar va primi banii incepand cu 1 octombrie 2018.…

- Romania este pregatita sa preia Presedintia Consiliului Uniunii Europene (UE) si are o serie de prioritati in domeniul muncii si afacerilor sociale, a afirmat ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, in cadrul unei intalniri cu Luca Visentini, secretarul general al Confederatiei Europene…

- Cum recurge acest proces de recalculare a pensiilor? Oamenii așteapta sa primeasca mai mulți bani, a fost intrebarea moderatorului de la Romania TV pentru Marius Budai. "Discutam despre stadiul implementarii legii nr. 221/2018. Aceasta lege are un interval de 12 luni de punere in practica,…