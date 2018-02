Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații a explicat, ieri, cum se vor aplica majorarile salariale promise pentru sistemul sanitar, dar a aratat și cine se va alege cu leafa taiata. De asemenea, urmeaza sa fie recalculate sporurile, care acum sunt, unele, chiar și de 100%, „pentru ca se vor aplica pe, alta baza, mai mare”.…

- A fost un intreg scandal odata cu primele salarii incasate de bugetari in 2018. Unii dintre acestia au avut scaderi masive, dar ministrul Muncii a dat vina pe cei care le-au calculat. Lia Olguta Vasilescu spune ca revolutia fiscala si trecerea contributiilor de la angajator la angajat a fost gresit…

- "De la 1 martie 2018, salariile medicilor si asistentilor medicali cresc la nivelul salariilor de baza stabilite pentru anul 2022. In acest context, incepand cu 1 martie 2018, salariile de baza ale medicilor si asistentilor medicali, salariile brute, vor creste fata de luna ianuarie cu salariile…

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail stireata@rtv.net. …

- Ministrul Sanatatii a mentionat ca cei afectati de reducerile salariale sunt cei din aparatul central, nu medicii. "3 % cu probleme, dar nu cu probleme mari. Pentru consilieri, salariile vor scadea cu aproximativ 23%. Consilierii la cabinetul demnitarului trebui sa aiba acelasi salariu. Ajustarea…

- Salariile medicilor vor creste cu cel putin la 70 de la 1 martie. Anuntul a fost facut de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, scrie Digi 24.Salariile cresc, de la 1 martie, la nivelul salariului de baza stabilit pentru 2022 in Legea salarizarii, a explicat ministrul. Vor fi cresteri intre 70 si 172…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a admis ca exista categorii de personal care vor avea un salariu scazut odata cu intrarea in plata a salariilor pe noua grila impusa de Legea salarizarii unitare.”Salarii mai mici exista, dar sunt ajustari care trebuiau facute pentru ca vorbim despre o lege…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca, dupa intalnirea cu reprezentantii grefierilor, s-a constatat ca acestora li s-au calculat gresit salariile de catre angajatii de la Resurse umane, informeaza AGERPRES . “Astazi (miercuri – n.r.) am constatat, dupa ce ne-am intalnit cu grefierii,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a precizat miercuri ca, daca angajatii din Sanatate nu sunt multumiti de Legea salarizarii, ii asteapta sa discute la minister. Ea a adaugat ca salariile sunt calculate gresit de Resursele Umane și se interpreteaza gresit legea. „Daca nici cei din Sanatate nu…

- "Declaratia ministrului Muncii este o declaratie politica, care de fapt dezinformeaza cetateanul roman. Cand discuta de scaderea salariilor inaltilor demnitari este bazata pe scaderea datorata cresterii salariilor acestora in 2015 datorita Ordonantei premierului interimar Oprea, care incalca legea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a declara, miercuri, la Parlament, ca angajatorii din mediul privat care au scazut salariile de fapt au vrut sa isi creasca profitul, deci ”l-au furat” pe angajat, pentru ca in urma transferului contributiilor angajatorul are, cu salariile, aceeasi cheltuiala…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca Ministerul Sanatatii urmeaza sa elaboreze un regulament de sporuri, impreuna cu sindicatele, pentru angajatii care lucreaza in Sanatate. "Daca nici in Sanatate nu sunt multumiti, nu stiu ce sa mai spunem, pentru ca acolo stiti…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut ca daca sunt scaderi salariale ale angajatilor din mediul privat este din cauza faptului ca angajatorii au vrut sa isi creasca profitul, nu din cauza Codului Fiscal.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut miercuri ca, daca angajatii din Sanatate nu sunt multumiti de Legea salarizarii, ii asteapta sa discute la minister, adaugand ca salariile sunt calculate gresit de catre departamentele de Resurse Umane, deoarece se interpreteaza gresit legea.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a afirmat miercuri, dupa intalnirea cu grefierii, ca legea salarizarii este aplicata prost de catre cei de la Resursele Umane, iar cine a calculat greșit ar trebui sa-și asume raspunderea.„Astazi am constat, dupa ce ne-am intalnit cu grefierii, ca ceea…

- Lia Olguța Vasilescu a declarat ca salariile grefierilor au scazut pentru ca au fost calculate greșit. Vinovați pentru scaderi sunt cei de la Resurse Umane, spune ministrul. Ministrul Muncii, dupa discuțiile cu reprezentanții grefierilor a precizat ca salariile mai mici au fost cauzate de niște calcule…

- Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat a facut ca mii de salarii ale bugetarilor sa scada. Marți, in cadrul unei conferințe de presa, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a atacat dur sindicatele și a precizat ca nu sunt scaderi salariale. Guvernul pregatește un proiect de Ordonanța…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a fost invitata lui Radu Tudor in emisiunea "Punctul de intalnire" si a venit cu ultimele precizari privind salariile bugetarilor, dar si noi date despre pensii, informeaza Antena3.ro "Angajatii nu au de unde sa stie pana nu le vine fluturasul. Angajatorii nu…

- Ministrul Muncii a anuntat, marti, ca inca din luna mai 2017 se stia ca in cazul a 3% dintre bugetari vor scadea salariile, ea insasi anuntand acest lucru de mai multe ori. Lia Olguta Vasilescu a precizat ca s-a facut o confuzie intre legea salarizarii si modificarile aduse Codului Fiscal, informeaza…

- „Scad salariile politistilor? Este o generalizare incorecta. In aplicarea legii salarizarii bugetarilor nu exista scaderi de salarii pentru politisti. La politisti este un alt efect – a incetat aplicarea unui spor care a fost foarte clar definit ca fiind aplicabil pentru numai sase luni. Iar toti…

- Aplicarea legii salarizarii nu prevede scaderi de salarii pentru politisti, in cazul lor fiind vorba doar despre un spor care nu era permanent si si-a incetat aplicabilitatea in decembrie anul trecut, susține ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu. Potrivit acesteia, sindicatele politistilor „care se…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a precizat ca statul nu ar avea cum sa intervina și sa negocieze pentru salariații din sectorul privat, insa este convinsa ca salariile nu vor scadea dn cauza transferului contribuțiilor de la stat la angajator.

- Ministrul Muncii: Adevaratele cresteri salariale se vor vedea in 2019 Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a afirmat ca in urma informatiilor aparute privind faptul nu s-au acordat cresteri pentru pensii si salarii, de fapt, punctul de pensie a crescut, s-au redus doar salariile mari si veniturile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, susține ca nu sunt scaderi salariale, dand vina pe cei de la sindicate. "Legea salarizarii nu ii afecteaza pe bugetarii care lucreaza part-time. In sectorul bugetar sunt angajati part-time, iar ministerele de resort vor putea sa ii angajeze la 8 ore. Pentru cei…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, va susține astazi, incepand cu ora 16.00, o conferința de presa pentru explica scaderile salariale din sistemul bugetar.Luni, Liviu Dragnea a declarat ca vor scadea salariile pentru 3% din bugetari, dar „sunt foarte mici scaderi”, in timp ce pentru ceilalti…

- Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru Agerpres ca veniturile vor scadea in spitalele mono-profil, mai exact pentru sectia de psihiatrie, TBC si boli infectioase. 'Salariile vor creste in sanatate doar la medici, dar nici medicilor nu le…

- Danut Bica, deputat PNL, afirma ca fluturasul de salariu pentru luna ianuarie spune totul despre dezastrul provocat de guvernarea PSD-ALDE. Deputatul PNL de Arges Danut Bica este revoltat de faptul ca salariile a zeci de mii de romani vor fi diminuate incepand de la 1 ianuarie 2018, scaderile fiind…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, are obligatia "fundamentala" sa iasa public si sa explice, sa aiba raspunsuri la toate intrebarile aparute in legatura cu legea salarizarii, mentionand ca Parlamentul ar putea modifica…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a precizat intr-un comunicat care sunt efectele Legii 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, care urmarește o uniformizare a salariilor bugetarilor.

- Lia Olguta Vasilescu a declarat la Romania TV ca de la 1 ianuarie 2018 unii bugetari vor avea salarii reduse intre 10 si 40 . A fost redus inclusiv salariul lui Klaus Iohannis. Presedintele va incasa un salariu lunar net aproximativ 12.000 lei. Niciun alt bugetar nu va avea un salariu mai mare decat…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat luni ca 3% dintre bugetari vor avea salariile taiate de la 1 ianuarie, in urma aplicarii Legii salarizarii unitare si a trecerii contributiilor la angajat.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat luni ca 3- dintre bugetari vor avea salariile taiate de la 1 ianuarie, in urma aplicarii Legii salarizarii unitare si a trecerii contributiilor la angajat. Vasilescu i-a numit pe acestia "bugetari de lux", adaugand ca "nu ma asteptam sa-i planga presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis și-a dat acordul astazi in privința noului Guvern. Deși a semnat pentru Executivul Vioricai Dancila, șeful statului i-a distrus pur și simplu pe cei de la Putere. A criticat atat politica economica a acestora, dar și schimbarile dese de Guvern sau modificarea legilor justiției.Citește…

- „Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori, iar sanatatea urca direct pe grila din 2020", a spus ministrul Muncii, potrivit huff.ro. Citeste si Diaspora in stare de soc! Toti romanii plecati la munca…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, luni, in cadrul comisiilor reunite din Parlament privind avizarea viitorilor ministri, ca de la 1 martie 2018 medicii vor avea salarii comparabile cu cele din Occident. „De ce au plecat tinerii din Romania? Pentru ca in alta tara au gasit…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, vineri, dupa sedinta PSD, ca programul de guvernare este finalizat, precizand ca ministrii care nu mai raman in functie au sarcina sa ii pregateasca pe cei noi. Intrebata daca guvernul Dancila va fi unul mai bun, Olguta Vasilescu a raspuns…

- Sindicatele din invatamant solicita responsabilitate din partea politicienilor pentru ca Romania sa nu ajunga in instabilitate economica si sociala din cauza unor neintelegeri din PSD. De asemenea, sindicalistii fac apel la conducerea PSD sa gaseasca oamenii potriviti care sa faca parte din noul…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, vrea ca noua lege a transplantului sa fie clara, funcționala, sa respecte directivele europene și sa elimine orice suspiciuni. Reprezentanții Asociației Transplantaților cred ca este bine ca Romania sa fie inscrisa in Eurotransplant. Ministrul Bodog s-a intalnit,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit in ultima zi a anului despre ce ii așteapta pe romani in anul 2018. Ministrul Muncii a spus ca pensiile vor crește și in 2018, la fel ca și salariile. Excepție vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunțe la una din pensii. Surprize…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit, intr-un interviu acordat Romania TV, despre legea salarizarii unitare, ce urmeaza a fi implementata incepand cu 1 ianuarie 2018. Prim-ministrul a explicat ce se intampla cu salariile romanilor dupa aplicarea legii si sustine ca niciun salariu nu va scadea, urmare…

- Anul 2017 nu a fost nici pe departe unul al pacii sociale, revendicari si nemultumiri venind dinspre majoritatea sindicatelor. Marsurile si mitingurile de protest la adresa Legii salarizarii sau a modificarilor la Codul Fiscal s-au intetit in special dupa a doua jumatate a anului. Sindicatele…

- Directia Generala de Protectie Interna (DGPI) din ministerul Afacerilor Interne (MAI) coopereaza cu Politia si Serviciul Roman de Informatii (SRI), pentru evaluarea situatiei si dispunerii masurilor legale, dupa ce un dispozitiv de inregistrare a fost gasit la locuinta lui Carmen Dan, anunta DGPI.Elena…

- "Scoatem posturi de medici la conscurs. Din 10 se ocupa unul sau doua. Daca scoatem 10 posturi de infirmiere, avem 100 la concurs. Este foarte clar ca aici va trebui sa gasim soluții. Avem in vedere ca prin legea salarizarii salariile medicilor vor ajunge din martie anul viitor la 3.000 de euro,…

- "Noi n-am spus niciodata ca prin acest transfer de contribuții cresc salariile", a subliniat ministrul Muncii in emisiunea Romania 9. "Este foarte adevarat ca daca ne uitam la legea pensiilor și corelam cu ea, o sa vedem și o sa va convingeți in momentul in care va fi facuta publica aceasta…

- Consiliul National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) transmite ca si IMM-urile care au sub 21 de angajati vor fi nevoite sa organizeze negocieri colective pentru a putea incepe aplicarea trecerii contributiilor sociale de la angajator la angajat. Guvernul PSD a publicat…