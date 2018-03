Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a facut anuntul. Ce se intampla de la 1 iulie cu pensionarii care au pensie sub 900 de lei? Multi se vor bucura cand vor auzi vestea.

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca potrivit noii legi la calculul pensiei va fi luat in calcul si cel de-al 13-lea salariu. "O sa se ia in calcul acordul global, ca au fost pensionari care au avut al 13-lea salariu. Au avut si alte drepturi in afara de acest salariu si pana…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, ca cei care nu au un stagiu minim de cotizare de 10 ani la pensie vor avea o legislatie proprie, precizand ca la ora actuala se lucreaza in acest sens. „Generic li se spune pensionari (celor care nu au cotizat minim 10 ani la bugetul de pensii…

- Creșterile de pensii vor continua in perioada urmatoare, asigura ministrul Muncii. De asemenea, Lia Olguța Vasilescu anunța ca legea pensiilor e finalizata, dar se lucreaza la calcule și...

- Informații noi despre controversata Lege a Pensiilor! Mai exact, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat ca in ceea ce privește legea pensiilor s-a ajuns in etapa simularilor, pentru a nu intampina probleme la momentul lansarii in dezbatere publica. Aceasta a vorbit și despre majorarile salariale…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat ca in ceea ce privește legea pensiilor s-a ajuns in etapa simularilor, pentru a nu intampina probleme la momentul lansarii in dezbatere publica. ”Legea pensiilor este gata, este finalizat textul legii. Problemele pe care le avem la ora actuala sunt…

- Legea privind reglementarea activitatii de telemunca a fost adoptata astazi de Camera Deputatilor, care este for decizional in acest caz. Potrivit actului normativ, persoanele care folosesc tehnologia informatiilor si a comunicatiilor isi pot desfasura activitatea in alt spatiu decat cel organizat de…

- Vesti imense pentru medici, dar si pentru profesori. In direct la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a anuntat mariri salariale incand cu data de 1 martie 2018. „Cresc salarii pentru medici si asistente. Primesc 20% cei din personalul didactic universitar si preuniversitar. Un medic…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de lei la 15.000 de lei.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a vorbit la Parlament despre unul dintre subiectele care au iscat controverse in spatiul public. Ministrul neaga vehement informatiile aparute recent, potrivit carora Guvernul ar planui desfiintarea Pilonului II de pensii. Vasilescu sustine ca Executivul ia…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, le-a spus pensionarilor la o întâlnire, care a avut loc luni, ca recentele cresteri de preturi sunt din vina mediului de afaceri. ”Preturile nu sunt generate de guvern. Nu mai suntem intr-o economie centralizata…

- Raport favorabil in Comisie: Vinerea Mare, zi nelucratoare Deputatul UDMR Szabo Odon a initiat un proiect legislativ prin care propune ca Vinerea Mare sa fie declarata libera. Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, un raport favorabil pentru propunerea legislativa a deputatului…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni, dupa o intalnire avuta cu reprezentanții pensionarilor de la INS, ca proiectul de lege al pensiilor este finalizat, iar in momentul de fața se fac simulari pe trei formule de calcul. „Reprezentanții pensionarilor chiar apreciaza faptul…

- Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca ar fi scazut salariile a doua milioane de romani, a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple depuse de Partidul National Liberal, aceasta precizand ca cifra este aberanta.…

- Este vorba despre pensionarii care au cotizat mai putin de zece ani la sistemul public de pensii. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca aceasta categorie va fi incadrata intr-o noua forma de ajutor social, iar pentru asta este nevoie de inca o schimbare a legii. „Vom…

- Minimum 15 ani vechime! Asta este condiția impusa de autoritați pentru ca un roman sa poata deveni la un moment dat pensionar cu drepturi depline. Altfel, ramane un simplu asistat social, care va primi o viața intreaga pensia minima. De la 1 ianuarie, aceasta a crescut de la 520 de lei la 640 de lei,…

- Conditia impusa de autoritati pentru ca un roman sa poata deveni la un moment dat pensionar cu drepturi depline este sa aiba minimum 15 ani de vechime. Altfel, ramane un simplu asistat social, care va primi o viata intreaga pensia minima.

- Adoptarea unei legi speciale pentru pensia minima garantata este necesara, pentru ca beneficiarii sunt persoane care nu au stagiul minim de cotizare de 10 ani, fiind o categorie de asistati sociali, a declarat, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Intrebata despre faptul ca a declarat ca persoanele…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, ca cei care nu au un stagiu minim de cotizare de 10 ani la pensie vor avea o legislatie proprie, precizand ca la ora actuala se lucreaza in acest sens.

- Lia Olguta Vasilescu a declarat ca vor exista doua tipuri de pensionari, unii care vor avea pensia marita la 1.775 lei in 2020, si altii care nu vor beneficia de cresterea punctului de pensie.

- Persoanele care nu au cotizat la fondul de pensii cel putin 10 ani vor fi scoase din randul pensionarilor si vor avea un statut de asistati social, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Este vorba de acele persoane care in prezent beneficiaza de pensia sociala minima. ”Vom scoate din randul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat duminica seara, în cadrul unei emisiuni TV ca toți românii care nu au cotizat minim zece ani, deci cei care au pensia minima în România, vor fi excluși din rândul

- "In primul rand, vom scoate din randul pensionarilor pe cei care nu au cotizat zece ani, nu au un stadiu minim de cotizație. Adica cei cu pensia minima. Culmea este ca aceștia i-au prins din urma pe cei care au cotizat 15-20 de ani. Ei vor avea un statut de asistat social și vor fi intr-o legislație…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, i-a pus gand rau unei categorii de pensionari, care nu va mai beneficia de majorari. Totodata, Vasilescu a mai precizat, duminica seara, ca ar trebui scoși din randul pensionarilor cei care nu o vechime mica in munca.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a facut anunțul! VEZI ce se intampla de la 1 iulie cu pensionarii care au pensie sub 900 de lei Lia Olguța Vasilescu a anunțat, marți, ca, incepand cu 1 iulie, toți pensionarii cu pensie sub 900 de lei vor primi medicamente compensate 90%. Ministrul Muncii a susținut,…

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail stireata@rtv.net. …

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, a facut, marti, 6 februarie, la sediul ministerului, o serie de precizari referitoare la efectele aplicarii Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, dar și despre evoluția pensiilor publice in Romania.…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, a facut, marti, 6 februarie, la sediul ministerului, o serie de precizari referitoare la efectele aplicarii Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, dar și despre evoluția pensiilor publice in Romania.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a fost invitata lui Radu Tudor in emisiunea „Punctul de intalnire” și a venit cu ultimele precizari privind salariile bugetarilor, dar și noi date despre pensii.

- „Scad salariile politistilor? Este o generalizare incorecta. In aplicarea legii salarizarii bugetarilor nu exista scaderi de salarii pentru politisti. La politisti este un alt efect – a incetat aplicarea unui spor care a fost foarte clar definit ca fiind aplicabil pentru numai sase luni. Iar toti…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marti intr o conferinta de presa, ca statul nu poate interveni in negociere pentru salariatii din privat, insa ca este convinsa ca strict din cauza transferului contributiilor de la stat la angajator salariile nu vor scadea, informeaza Antena3.ro. Iata…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marți intr-o conferința de presa ca, incepand cu 1 iulie, toți pensionarii cu pensie sub 900 de lei vor beneficia de medicamente compensate 90%.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta in urma cu doar cateva zile ca salariile inaltilor demnitari au scazut cu zeci de procente, cel mai afectat fiind presedintele Klaus Iohannis, care a pierdut 40%. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a vorbit, în cadrul emisiunii „Subiectiv”, despre legea pensiilor și a precizat ca acestea au crescut de trei ori în anul 2017.„Daca am fi respectat legea pensiilor, așa cum este ea, am fi avut o scadere a punctului de…

- Ministrul Muncii vine cu replica, dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis un mesaj transant privind legea pensiilor. Intr-o interventie la Antena 3, Lia Olguta Vasilescu a precizat ca legea pensiilor este o prioritate pentru Guvern si trebuie adoptata cat mai repede. Insa, desi Dragnea…

- Ministrul Muncii vine cu replica, dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis un mesaj transant privind legea pensiilor. Intr-o interventie la Antena 3, Lia Olguta Vasilescu a precizat ca legea pensiilor este o prioritate pentru Guvern si trebuie adoptata cat mai repede. Insa, desi Dragnea…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a vorbit, in emisiunea „Subiectiv”, despre legea pensiilor și a precizat ca acestea au crescut de trei ori in anul 2017. „Daca am fi respectat legea pensiilor, așa cum este ea, am fi avut o scadere a punctului de pensie și nu o creștere a lui.…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a precizat intr-un comunicat care sunt efectele Legii 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, care urmarește o uniformizare a salariilor bugetarilor.

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a precizat intr-un comunicat care sunt efectele Legii 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, care urmarește o uniformizare a salariilor bugetarilor.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, admite ca in cazul unor bugetari salariile vor scadea cu procente intre 10 si 40 la suta, cea mai mare scadere fiind in cazul presedintelui Romaniei, informeaza news.ro.

- Anunțul a fost facut pe Facebook. "Pana in data de 4 martie, votați cel mai frumos stadion, stadionul anului! Ion Oblemenco, din Craiova, un stadion de 5 stele!", a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook, acolo unde a postat un link unde puteți vota. O realizare de suflet Ministrul…

- Punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei, scrie huff.ro. Totul, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.…

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Conform datelor oficiale,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a vorbit intr-un interviu pentru Antena 3 despre ce se intampla cu pensiile si salarille romanilor in anul 2018. Sunt angajati care vor primi bani mai putini si pensionari care vor fi obligati sa renunte la o parte din venit daca au pensie speciala.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, aduce vestile inceputului de an: pensiile vor creste si in 2018, la fel ca salariile. Exceptie vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunte la una dintre pensii. Pensiile cresc in 2018. Pentru acest an, avem in plan si adoptarea legii pensiilor…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit, intr-un interviu acordat Romania TV, despre legea salarizarii unitare, ce urmeaza a fi implementata incepand cu 1 ianuarie 2018. Prim-ministrul a explicat ce se intampla cu salariile romanilor dupa aplicarea legii si sustine ca niciun salariu nu va scadea, urmare…

- Intr-o incercare de a populariza modificarile aduse Codului Penal, Filiala PSD Craiova a postat pe rețelele de socializare un filmuleț care a facut valuri in doar cateva ore. Controversatul material pleaca de la ipoteza unei crime la metrou, in urma careia „poliția incompetenta” nu reușește identificarea…

- Toata lumea numara zilele pana la sarbatori! Multi sperau ca intre Craciun si Revelion sa se faca „punte” si zilele 27,28, 29 decembrie sa fie si ele libere. Cu toate acestea, Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca nu a fost elaborata vreo hotarare de guvern in acest sens. Bugetarii sperau…

- Angajatii din Ministerul Muncii vor avea salarii mai mari cu 15%, anul viitor. Anuntul a fost facut de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la dezbaterea bugetului asigurarilor sociale din Comisia de Munca a Camerei Deputatilor, care a precizat ca suma necesara a fost inclusa in bugetul pe anul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat care sunt toate modificarile pe care le vor suferi pensiile anul viitor, dar și cand o sa apara mult așteptata Lege a pensiilor, care trebuia sa fie gata de la 1 octombrie. Fondul de pensii are un deficit de 13,5 miliarde de lei! Viitorii pensionari vor…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat care sunt toate modificarile pe care le vor suferi pensiile anul viitor, dar și cand o sa apara mult așteptata Lege a pensiilor, care trebuia sa fie gata de la 1 octombrie. Fondul de pensii are un deficit de 13,5 miliarde de lei! Viitorii pensionari vor…