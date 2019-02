Ministrul Muncii, la televiziunea nationala: 2019 va fi un an istoric!

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2019 va fi un an istoric, pentru ca bugetul de pensii nu va mai fi suplimentat de la bugetul de stat, a declarat, joi seara, ministrul Muncii, Marius - Constantin Budai, la postul public de televiziune.

- "Ca o noutate pentru acest an, vom avea chiar la bugetul de pensii un excedent bugetar. Va fi practic un an istoric cand nu va mai trebui sa completam pentru sistemul de pensii plata prin bugetul de stat. In anul 2018 deficitul a fost foarte mic, s-a micsorat, iar in acest an vom avea chiar excedent.…

- "Fiecare are dreptate in felul lui. Marile orase din Romania, dupa cum stiti, multe dintre ele au venituri consistente la buget, unele dintre ele termina exercitiul bugetar cu excedente si acest lucru e regretabil, ca banii se pierd. Acest lucru se datoreaza in buna parte faptului ca forta de munca…

- Intrebat de moderatorul emisiunii de ce se va discuta bugetul abia in luna februarie, ministrul a explicat: "Stiti ca in decembrie noi am dus bugetul in CSAT. A fost suspendata sedinta de domnul presedinte (Klaus Iohannis - n. r.), am iesit din sedinta fara sa rezolvam cazul. Daca atunci era aprobat…

- Doi din cinci angajati romani iau in calcul schimbarea locului de munca in acest an, nemultumiti de situatia lor profesionala, iar 10% dintre acestia se gandesc sa isi caute de lucru in afara tarii, releva un sondaj realizat de una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania,…

- "Acea declaratie nu reprezinta in niciun fel pozitia Guvernului, nu s-a discutat in Guvern acest lucru. La nivel european, ca m-ati intrebat si acest lucru, am discutat de mai multe solutii, in fine, propuneri care sunt facute la nivel european.Va dau un exemplu aici, concret, la acea finantare a…

- CBRE a realizat primul studiu dedicat mediului de lucru, pe piața spațiilor de birouri din București. Cercetarea CBRE a analizat percepția angajaților asupra mediului de lucru și a fost defalcata pe patru grupe de varsta, anume 18-24 de ani, 25-34 de ani, 35-49 de ani și restul angajaților. Studiul…